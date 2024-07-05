https://ria.ru/20240705/minprosveschenie-1957755246.html

Минпросвещения опровергло публикации о планах переснять советские фильмы

Минпросвещения опровергло публикации о планах переснять советские фильмы - РИА Новости, 05.07.2024

Минпросвещения опровергло публикации о планах переснять советские фильмы

Информация о предложении переснять советские фильмы, ставшие классикой, недостоверна, в Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:49

2024-07-05T18:49

2024-07-05T18:58

культура

александр невский

лев толстой (писатель)

александр солженицын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822749232_0:142:2848:1744_1920x0_80_0_0_994cba92b686e477af9d02a00aa2f1f2.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Информация о предложении переснять советские фильмы, ставшие классикой, недостоверна, в Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания молодежи, сообщили в Минпросвещения РФ. Ранее в пресс-службе Союза кинематографистов РФ сообщили, что департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ передал в союз предложения Минпросвещения РФ по созданию ремейков известных советских фильмов "Летят журавли" и "Александр Невский", а также экранизации произведений Льва Толстого, Александра Солженицына и Михаила Пришвина. "Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения", - говорится в сообщении. Уточняется, что предложение содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа. "Список предназначен для обсуждения экспертным сообществом", - добавили в министерстве. В перечень предложенных к экранизации книг вошли "Севастопольские рассказы" Толстого, рассказ Солженицына "Матренин двор", "Девочки с Васильевского острова" Юрия Яковлева, "Голубая стрекоза" Пришвина и произведения еще 12 российских и советских писателей. Всего в перечень вошло 19 книг. Из культовых фильмов в перечень фильмов вошли картина Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", картины Сергея Герасимова на основе исторического романа Алексея Толстого "Петр I", детский кинофильм "Кортик", экранизированный Сергеем Бондарчуком роман Михаила Шолохова "Судьба человека", фильм по повести Бориса Васильева "Завтра была война", а также "Летят журавли" Михаила Калатозова. В список вошли более 30 фильмов из классики отечественного кинематографа. В пресс-службе Союза кинематографистов России также сообщили РИА Новости, что организация не занимается кинопроизводством, но готова оказывать этим проектам экспертную поддержку — прежде всего, по линии Гильдии кинодраматургов.

https://ria.ru/20231129/minkultury-1912622967.html

https://ria.ru/20240705/kino-1957373112.html

https://ria.ru/20240110/multfilmy-1920527967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр невский, лев толстой (писатель), александр солженицын