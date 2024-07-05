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СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских - РИА Новости, 05.07.2024
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14:27 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/migranty-1957670470.html
СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских
СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских - РИА Новости, 05.07.2024
СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских
СК начал доследственную проверку истории с привлечением мигрантов к работе на дачных участках сотрудников полиции в Воронежской области, сообщило управление СК... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:27
2024-07-05T14:27
происшествия
воронежская область
россия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку истории с привлечением мигрантов к работе на дачных участках сотрудников полиции в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. По данным Telegram-канала Baza, в Воронежской области на 52-летнего мигранта 24 июня было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Как информирует канал, мужчина рассказал правоохранителям, что с марта этого года он "помогал своим соотечественникам из Узбекистана обосновываться в России", и по договоренности с местными полицейскими он якобы отправлял мигрантов бесплатно работать на дачных участках стражей порядка, а те за это не привлекали его к ответственности. "Проводится доследственная проверка по материалам, поступившим из ГУМВД России по Воронежской области, о неправомерных действиях сотрудников полиции. По предварительным данным, уроженец одного из государств ближнего зарубежья бесплатно предоставлял услуги иностранных граждан в качестве рабочей силы ряду сотрудников правоохранительных органов за непривлечение правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении. В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также все причастные к "противоправным действиям в сфере незаконной миграции".
https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских

СК начал проверку по факту работы мигрантов на дачах воронежских полицейских

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку истории с привлечением мигрантов к работе на дачных участках сотрудников полиции в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону.
По данным Telegram-канала Baza, в Воронежской области на 52-летнего мигранта 24 июня было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Как информирует канал, мужчина рассказал правоохранителям, что с марта этого года он "помогал своим соотечественникам из Узбекистана обосновываться в России", и по договоренности с местными полицейскими он якобы отправлял мигрантов бесплатно работать на дачных участках стражей порядка, а те за это не привлекали его к ответственности.
"Проводится доследственная проверка по материалам, поступившим из ГУМВД России по Воронежской области, о неправомерных действиях сотрудников полиции. По предварительным данным, уроженец одного из государств ближнего зарубежья бесплатно предоставлял услуги иностранных граждан в качестве рабочей силы ряду сотрудников правоохранительных органов за непривлечение правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении.
В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также все причастные к "противоправным действиям в сфере незаконной миграции".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияУзбекистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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