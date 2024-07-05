https://ria.ru/20240705/migranty-1957670470.html

СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских

СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских - РИА Новости, 05.07.2024

СК проверит факт работы мигрантов на дачах воронежских полицейских

СК начал доследственную проверку истории с привлечением мигрантов к работе на дачных участках сотрудников полиции в Воронежской области, сообщило управление СК... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:27

2024-07-05T14:27

2024-07-05T14:27

происшествия

воронежская область

россия

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. СК начал доследственную проверку истории с привлечением мигрантов к работе на дачных участках сотрудников полиции в Воронежской области, сообщило управление СК РФ по региону. По данным Telegram-канала Baza, в Воронежской области на 52-летнего мигранта 24 июня было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Как информирует канал, мужчина рассказал правоохранителям, что с марта этого года он "помогал своим соотечественникам из Узбекистана обосновываться в России", и по договоренности с местными полицейскими он якобы отправлял мигрантов бесплатно работать на дачных участках стражей порядка, а те за это не привлекали его к ответственности. "Проводится доследственная проверка по материалам, поступившим из ГУМВД России по Воронежской области, о неправомерных действиях сотрудников полиции. По предварительным данным, уроженец одного из государств ближнего зарубежья бесплатно предоставлял услуги иностранных граждан в качестве рабочей силы ряду сотрудников правоохранительных органов за непривлечение правонарушителей к ответственности", - говорится в сообщении. В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также все причастные к "противоправным действиям в сфере незаконной миграции".

https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html

воронежская область

россия

узбекистан

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происшествия, воронежская область, россия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)