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СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины
СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины - РИА Новости, 05.07.2024
СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины
Следственные органы России расследуют факты, касающиеся черной трансплантологии на востоке Украины, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:05
россия
украина
родион мирошник
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственные органы России расследуют факты, касающиеся черной трансплантологии на востоке Украины, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В большом количестве событий, которые связывают с возможными инцидентами, где фигурирует черная трансплантология, там рядом существует целый ряд международных западных организаций... Определенное количество фактов, которые были найдены на освобожденных территориях, сегодня уже запротоколированы и находятся на расследовании, рассмотрении следственных органов Российской Федерации", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20240201/transplantologi-1924714609.html
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россия, украина, родион мирошник, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Родион Мирошник, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины
Мирошник: СК РФ на востоке Украины расследует факты черной трансплантологии