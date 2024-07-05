https://ria.ru/20240705/mid-1957633216.html

СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины

СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины - РИА Новости, 05.07.2024

СК России расследует факты черной трансплантологии на востоке Украины

Следственные органы России расследуют факты, касающиеся черной трансплантологии на востоке Украины, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:05

россия

украина

родион мирошник

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следственные органы России расследуют факты, касающиеся черной трансплантологии на востоке Украины, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В большом количестве событий, которые связывают с возможными инцидентами, где фигурирует черная трансплантология, там рядом существует целый ряд международных западных организаций... Определенное количество фактов, которые были найдены на освобожденных территориях, сегодня уже запротоколированы и находятся на расследовании, рассмотрении следственных органов Российской Федерации", - сказал Мирошник на брифинге.

https://ria.ru/20240201/transplantologi-1924714609.html

россия

украина

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россия, украина, родион мирошник, следственный комитет россии (ск рф)