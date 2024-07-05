https://ria.ru/20240705/mid-1957632897.html

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2024

Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД

Россия приветствует попытки ряда стран внести вклад в урегулирование на Украине, но такие усилия должны вести к пересмотру Киевом его позиции по отказу от... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:04

2024-07-05T13:33

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия приветствует попытки ряда стран внести вклад в урегулирование на Украине, но такие усилия должны вести к пересмотру Киевом его позиции по отказу от переговоров с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование, и мы говорили об этом на протяжении всего периода, с тех пор, как тема вновь приобрела актуальность, после срыва прямых переговоров Москвы и Киева в 2022 году по причине деструктивного вмешательства западных стран и прежде всего Великобритании", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, "обращает на себя внимание китайско-бразильский пакет мер, который был сформулирован, исходя из меняющихся реалий на земле"."Президент РФ не оставил никаких сомнений в том, что мы готовы вести соответствующую работу и переговоры. Мы приветствуем усилия тех, кто себя видит в качестве посредников или помогает переговорному процессу, но только при понимании, что эти усилия приведут, во-первых, к пересмотру Киевом его абсолютно нереалистичной, деструктивной позиции об отказе от переговоров с Москвой. Во-вторых, (эти усилия – ред.) приведут к отказу от попыток навязать что-либо Москве, тем более в ультимативной форме, как это пытаются предпринять на протяжении последнего времени и американцы, и другие западники со своими Копенгагенскими, Бюргенштокскими форматами. Все это должно быть отправлено на свалку истории", - сказал замминистра.Рябков подчеркнул, что сегодня востребована конструктивная альтернатива, выдвигаемая представителями стран мирового большинства."И каждый контакт нашего лидера или министра иностранных дел с представителями соответствующих государств, когда обсуждается происходящее и рассматриваются различного рода сценарии, включает в себя подтверждение с нашей стороны (желания – ред.) продолжать работу с учетом выдвинутых этими странами идей", - заключил он.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия