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Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2024
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13:04 05.07.2024 (обновлено: 13:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/mid-1957632897.html
Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД
Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2024
Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД
Россия приветствует попытки ряда стран внести вклад в урегулирование на Украине, но такие усилия должны вести к пересмотру Киевом его позиции по отказу от... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:04
2024-07-05T13:33
украина
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия приветствует попытки ряда стран внести вклад в урегулирование на Украине, но такие усилия должны вести к пересмотру Киевом его позиции по отказу от переговоров с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование, и мы говорили об этом на протяжении всего периода, с тех пор, как тема вновь приобрела актуальность, после срыва прямых переговоров Москвы и Киева в 2022 году по причине деструктивного вмешательства западных стран и прежде всего Великобритании", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, "обращает на себя внимание китайско-бразильский пакет мер, который был сформулирован, исходя из меняющихся реалий на земле"."Президент РФ не оставил никаких сомнений в том, что мы готовы вести соответствующую работу и переговоры. Мы приветствуем усилия тех, кто себя видит в качестве посредников или помогает переговорному процессу, но только при понимании, что эти усилия приведут, во-первых, к пересмотру Киевом его абсолютно нереалистичной, деструктивной позиции об отказе от переговоров с Москвой. Во-вторых, (эти усилия – ред.) приведут к отказу от попыток навязать что-либо Москве, тем более в ультимативной форме, как это пытаются предпринять на протяжении последнего времени и американцы, и другие западники со своими Копенгагенскими, Бюргенштокскими форматами. Все это должно быть отправлено на свалку истории", - сказал замминистра.Рябков подчеркнул, что сегодня востребована конструктивная альтернатива, выдвигаемая представителями стран мирового большинства."И каждый контакт нашего лидера или министра иностранных дел с представителями соответствующих государств, когда обсуждается происходящее и рассматриваются различного рода сценарии, включает в себя подтверждение с нашей стороны (желания – ред.) продолжать работу с учетом выдвинутых этими странами идей", - заключил он.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957294678.html
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украина, россия
Украина, Россия
Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине, заявили в МИД

Рябков: РФ поприветствовала попытки внести вклад в урегулирование на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия приветствует попытки ряда стран внести вклад в урегулирование на Украине, но такие усилия должны вести к пересмотру Киевом его позиции по отказу от переговоров с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование, и мы говорили об этом на протяжении всего периода, с тех пор, как тема вновь приобрела актуальность, после срыва прямых переговоров Москвы и Киева в 2022 году по причине деструктивного вмешательства западных стран и прежде всего Великобритании", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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По его словам, "обращает на себя внимание китайско-бразильский пакет мер, который был сформулирован, исходя из меняющихся реалий на земле".
"Президент РФ не оставил никаких сомнений в том, что мы готовы вести соответствующую работу и переговоры. Мы приветствуем усилия тех, кто себя видит в качестве посредников или помогает переговорному процессу, но только при понимании, что эти усилия приведут, во-первых, к пересмотру Киевом его абсолютно нереалистичной, деструктивной позиции об отказе от переговоров с Москвой. Во-вторых, (эти усилия – ред.) приведут к отказу от попыток навязать что-либо Москве, тем более в ультимативной форме, как это пытаются предпринять на протяжении последнего времени и американцы, и другие западники со своими Копенгагенскими, Бюргенштокскими форматами. Все это должно быть отправлено на свалку истории", - сказал замминистра.
Рябков подчеркнул, что сегодня востребована конструктивная альтернатива, выдвигаемая представителями стран мирового большинства.
«
"И каждый контакт нашего лидера или министра иностранных дел с представителями соответствующих государств, когда обсуждается происходящее и рассматриваются различного рода сценарии, включает в себя подтверждение с нашей стороны (желания – ред.) продолжать работу с учетом выдвинутых этими странами идей", - заключил он.
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