https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html
МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве
МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве - РИА Новости, 05.07.2024
МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве
Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил замглавы РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:54
2024-07-05T12:54
2024-07-05T12:54
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армения
москва
михаил галузин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армения планирует сменить посла в России, но не уточнил имя кандидата на пост главы дипмиссии. "Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться, как я понимаю", - сказал он журналистам.
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россия, армения, москва, михаил галузин, в мире
Россия, Армения, Москва, Михаил Галузин, В мире
МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве
Замглавы МИД Галузин назвал вопрос о смене посла в России прерогативой Армении
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армения планирует сменить посла в России, но не уточнил имя кандидата на пост главы дипмиссии.
"Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться, как я понимаю", - сказал он журналистам.