https://ria.ru/20240705/mid-1957628937.html

МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве

МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве - РИА Новости, 05.07.2024

МИД отреагировал на планы Еревана сменить посла в Москве

Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил замглавы РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:54

2024-07-05T12:54

2024-07-05T12:54

россия

армения

москва

михаил галузин

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене действующего посла страны в России, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян сообщил, что Армения планирует сменить посла в России, но не уточнил имя кандидата на пост главы дипмиссии. "Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае, я так понимаю, речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться, как я понимаю", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240609/protest-1951815452.html

россия

армения

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россия, армения, москва, михаил галузин, в мире