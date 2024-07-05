https://ria.ru/20240705/medvedev-1957717772.html
Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву
Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву
Истерика в Европе из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь демонстрирует, что ЕС и США... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:50
2024-07-05T16:50
2024-07-05T17:34
визит орбана в россию
россия
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дмитрий медведев
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Истерика в Европе из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь демонстрирует, что ЕС и США нужна война, а не мир, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии."Истерия европейских кретинов, вызванная визитом премьер-министра Орбана в Москву и его встречей с президентом Путиным, вновь подчеркивает, что ЕС и их хозяевам США нужна война, а не мир", - написал Медведев.В Еврокомиссии в пятницу заявили, что визит Орбана в Россию направлен на снижение напряженности в отношениях с РФ, что не соответствует стратегии ЕС. Представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что визит Орбана "подрывает единство" ЕС. Поездку венгерского премьера также раскритиковали в странах Балтии и других европейских государствах.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html
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визит орбана в россию, россия, европа, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия
Визит Орбана в Россию, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия
Медведев прокомментировал истерию в Европе из-за визита Орбана в Москву
Медведев: истерика в Европе показывает, что ЕС и США нужна война, а не мир