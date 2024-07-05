https://ria.ru/20240705/mediasammit-1957541798.html

Лимаренко презентовал успешные практики Сахалина в сфере управления

Лимаренко презентовал успешные практики Сахалина в сфере управления - РИА Новости, 05.07.2024

Лимаренко презентовал успешные практики Сахалина в сфере управления

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с участниками Дальневосточного МедиаСаммита 2.0, который проходит в Южно-Сахалинске, и презентовал успешные практики... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:36

2024-07-05T05:36

2024-07-05T05:36

экономика

технологии

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

валерий лимаренко

владимир путин

виталий савельев

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко встретился с участниками Дальневосточного МедиаСаммита 2.0, который проходит в Южно-Сахалинске, и презентовал успешные практики Сахалинской области в сфере управления. "Команда правительства области в своей работе руководствуется тремя основными принципами – это забота о людях, нацеленность на результат и умение разбираться в деталях, что позволяет укреплять доверие общества к власти, обеспечивать сахалинцам и курильчанам все условия для достойной жизни и гармоничного развития, повышать инвестиционную привлекательность региона, внедрять инновационные практики и технологии в области экономики, вести Сахалинскую область к лидерству по социально-экономическому развитию", - отметил глава региона в выступлении. По словам Лимаренко, достижению внушительных результатов помогает использование единых подходов и инструментов, в числе которых проектное управление на основе данных и бережливое производство. Эти практики островного региона сегодня перенимают управленцы из других субъектов страны. "На нашем постоянном контроле находится более 800 параметров. Среди них – количество свободных талонов к врачам, потребность в билетах на самолет и другие виды транспорта, число отремонтированных подъездов и дворов и других показателей деятельности региона. Такой ежедневный мониторинг дает возможность оперативно принимать решения и управлять рисками. В режиме реального времени можно следить и за реализацией инвестиционных проектов", - подчеркнул глава региона. Губернатор отметил, что в Сахалинской области приоритет отдается нефтегазовому, транспортно-логистическому, рыбопромышленному, медицинскому секторам, должное внимание уделяется авиации, в том числе и беспилотной. "Когда с сахалинского шельфа ушли зарубежные компании Exxon и Shell, мы должны были бы остановить добычу, но мы преодолели этот барьер. Инвестиции в Сахалинскую область растут каждый год. Причем три четверти из них – в несырьевом секторе. Когда России трудно, она собирается, и даже санкции становятся точкой развития", - рассказал Лимаренко. По его словам, однозначно решен и вопрос о необходимости строительства моста Сахалин – материк. "Если будет мост, он выйдет сразу на четыре незамерзающих порта, два из которых в ближайшие три года станут глубоководными. Туда смогут заходить океанские лайнеры. Мы взяли курс на переработку нефти и газа, то есть появляется грузовая база. Это то, чего раньше не хватало. Наш президент Владимир Путин несколько раз уже публично заявил, что этим вопросом необходимо заниматься. Я недавно встречался с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым. Мы договорились, что пора переходить к стадии обоснования инвестиций и посчитать, сколько это стоит. Часть большого проекта будет сделана бизнесом, часть – государством. И эта работа уже развернута на самом высоком уровне", – заключил губернатор. Дальневосточный МедиаСаммит 2.0. проходит 4-5 июля в Южно-Сахалинске. Одно из ключевых мероприятий Тихоокеанского региона России для специалистов СМИ, PR и блогосферы проводится ежегодно с 2014 года. Участниками форума стали более 1 тысячи представителей масс-медиа всех регионов Дальнего Востока и зарубежных СМИ, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ведущие отраслевые эксперты России.

https://ria.ru/20240701/asi-1956700644.html

https://ria.ru/20240703/biznes-missiya-1957034862.html

https://ria.ru/20240606/limarenko-1950863716.html

сахалинская область

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южно-сахалинск

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экономика, технологии, сахалинская область, россия, южно-сахалинск, валерий лимаренко, владимир путин, виталий савельев, сахалин