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Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон - РИА Новости, 05.07.2024
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11:21 05.07.2024 (обновлено: 11:31 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/makron-1957597561.html
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон - РИА Новости, 05.07.2024
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон
Франция и Великобритания продолжат сотрудничество после победы партии лейбористов на выборах в парламент, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:21
2024-07-05T11:31
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франция
европа
кир стармер
эммануэль макрон
риши сунак
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция и Великобритания продолжат сотрудничество после победы партии лейбористов на выборах в парламент, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. &quot;Мои поздравления, Кир Стармер, с вашей победой. Я доволен нашей первой беседой. Мы продолжим начатую с Великобританией работу по двустороннему сотрудничеству, миру и безопасности в Европе, климату и искусственному интеллекту&quot;, - написал Макрон.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Кир Стармер, лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
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в мире, великобритания, франция, европа, кир стармер, эммануэль макрон, риши сунак, выборы в европарламент — 2024, париж, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Франция, Европа, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Выборы в Европарламент — 2024, Париж, Парламентские выборы в Британии – 2024
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон

Макрон: Франция и Британия продолжат сотрудничество после победы лейбористов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция и Великобритания продолжат сотрудничество после победы партии лейбористов на выборах в парламент, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X.
«

"Мои поздравления, Кир Стармер, с вашей победой. Я доволен нашей первой беседой. Мы продолжим начатую с Великобританией работу по двустороннему сотрудничеству, миру и безопасности в Европе, климату и искусственному интеллекту", - написал Макрон.

Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Кир Стармер, лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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В миреВеликобританияФранцияЕвропаКир СтармерЭммануэль МакронРиши СунакВыборы в Европарламент — 2024ПарижПарламентские выборы в Британии – 2024
 
 
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