https://ria.ru/20240705/makron-1957597561.html
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон - РИА Новости, 05.07.2024
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон
Франция и Великобритания продолжат сотрудничество после победы партии лейбористов на выборах в парламент, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:21
2024-07-05T11:21
2024-07-05T11:31
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риши сунак
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция и Великобритания продолжат сотрудничество после победы партии лейбористов на выборах в парламент, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X. "Мои поздравления, Кир Стармер, с вашей победой. Я доволен нашей первой беседой. Мы продолжим начатую с Великобританией работу по двустороннему сотрудничеству, миру и безопасности в Европе, климату и искусственному интеллекту", - написал Макрон.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Кир Стармер, лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
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в мире, великобритания, франция, европа, кир стармер, эммануэль макрон, риши сунак, выборы в европарламент — 2024, париж, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Франция, Европа, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Выборы в Европарламент — 2024, Париж, Парламентские выборы в Британии – 2024
Париж и Лондон продолжат сотрудничество после выборов, считает Макрон
Макрон: Франция и Британия продолжат сотрудничество после победы лейбористов