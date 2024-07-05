https://ria.ru/20240705/lgoty-1957765680.html

Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок

Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок - РИА Новости, 05.07.2024

Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:50

2024-07-05T19:50

2024-07-05T19:50

экономика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. Слуцкий в пятницу провел награждение лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель". "ЛДПР внесет предложение предоставлять налоговые льготы и вычеты тем компаниям, которые покупают российские разработки вместо зарубежных. Технологии должны стать нашей национальной идеей", - сказал Слуцкий. Лидер партии подчеркнул, что за минувшие два года отечественные предприниматели лишились привычных каналов сбыта продукции, а граждане потеряли возможность покупать привычные потребительские товары. Слуцкий также анонсировал разработку поправок для введения особых налоговых вычетов для предпринимателей, которые поддержат внедрение инноваций. Слуцкий убеждён, что время для бизнеса нужно беречь и поэтому предложил минимизировать для них бюрократические процедуры путём проведения отчётности лишь раз в год, а не раз в квартал.

https://ria.ru/20240519/ektrokar-1946932848.html

https://ria.ru/20240604/nalog-1950299048.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр