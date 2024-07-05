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Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок - РИА Новости, 05.07.2024
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19:50 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/lgoty-1957765680.html
Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок
Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок - РИА Новости, 05.07.2024
Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:50
2024-07-05T19:50
экономика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. Слуцкий в пятницу провел награждение лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель". "ЛДПР внесет предложение предоставлять налоговые льготы и вычеты тем компаниям, которые покупают российские разработки вместо зарубежных. Технологии должны стать нашей национальной идеей", - сказал Слуцкий. Лидер партии подчеркнул, что за минувшие два года отечественные предприниматели лишились привычных каналов сбыта продукции, а граждане потеряли возможность покупать привычные потребительские товары. Слуцкий также анонсировал разработку поправок для введения особых налоговых вычетов для предпринимателей, которые поддержат внедрение инноваций. Слуцкий убеждён, что время для бизнеса нужно беречь и поэтому предложил минимизировать для них бюрократические процедуры путём проведения отчётности лишь раз в год, а не раз в квартал.
https://ria.ru/20240519/ektrokar-1946932848.html
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экономика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Экономика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил налоговые льготы за покупку российских разработок

Слуцкий предложил льготы для компаний, которые приобрели российские разработки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных.
Слуцкий в пятницу провел награждение лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель".
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"ЛДПР внесет предложение предоставлять налоговые льготы и вычеты тем компаниям, которые покупают российские разработки вместо зарубежных. Технологии должны стать нашей национальной идеей", - сказал Слуцкий.
Лидер партии подчеркнул, что за минувшие два года отечественные предприниматели лишились привычных каналов сбыта продукции, а граждане потеряли возможность покупать привычные потребительские товары.
Слуцкий также анонсировал разработку поправок для введения особых налоговых вычетов для предпринимателей, которые поддержат внедрение инноваций. Слуцкий убеждён, что время для бизнеса нужно беречь и поэтому предложил минимизировать для них бюрократические процедуры путём проведения отчётности лишь раз в год, а не раз в квартал.
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ЭкономикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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