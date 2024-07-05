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Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии
Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии
Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри заявил в соцсети X, что остается за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:41
2024-07-05T13:41
2024-07-05T14:22
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри заявил в соцсети X, что остается за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой. "Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я", - говорится в сообщении кота.Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
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в мире, справки, великобритания, риши сунак, кир стармер, маргарет тэтчер, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Справки, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер, Маргарет Тэтчер, Парламентские выборы в Британии – 2024
Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии
Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил, что остается за главного после ухода Сунака