https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html

Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака

Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака - РИА Новости, 05.07.2024

Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака

Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке уходящего с поста премьер-министра Риши Сунака, сообщается на странице кота в соцсети X. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:47

2024-07-05T10:47

2024-07-05T13:48

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке уходящего с поста премьер-министра Риши Сунака, сообщается на странице кота в соцсети X. "Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — говорится в посте. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри умер в 2008 году, ему было почти 18 лет.

https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html

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в мире, великобритания, риши сунак, маргарет тэтчер, тони блэр, парламентские выборы в британии – 2024