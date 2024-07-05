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Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака - РИА Новости, 05.07.2024
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10:47 05.07.2024 (обновлено: 13:48 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/larri-1957584510.html
Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака
Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака - РИА Новости, 05.07.2024
Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака
Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке уходящего с поста премьер-министра Риши Сунака, сообщается на странице кота в соцсети X. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:47
2024-07-05T13:48
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке уходящего с поста премьер-министра Риши Сунака, сообщается на странице кота в соцсети X. "Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — говорится в посте. Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри умер в 2008 году, ему было почти 18 лет.
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в мире, великобритания, риши сунак, маргарет тэтчер, тони блэр, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Парламентские выборы в Британии – 2024
Главный мышелов с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака

Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри нагадил в ботинок Сунака

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кот Ларри, главный мышелов с Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке уходящего с поста премьер-министра Риши Сунака, сообщается на странице кота в соцсети X.
"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — говорится в посте.
© Number10cat/XПубликация на странице кота Ларри в социальной сети
Публикация на странице кота Ларри в социальной сети - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Number10cat/X
Публикация на странице кота Ларри в социальной сети

Четвертого июля состоялись выборы в британский парламент. Уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Лидер консерваторов Сунак покинет пост премьер-министра, хотя останется членом парламента.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри умер в 2008 году, ему было почти 18 лет.
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