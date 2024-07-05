https://ria.ru/20240705/kuban-1957794056.html

Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья

Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья - РИА Новости, 05.07.2024

Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья

Более двух тысяч многодетных семей Кубани получат компенсации за покупку или строительство жилья благодаря краевой программе поддержки, сообщил врио министра... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:03

2024-07-05T23:03

2024-07-05T23:03

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Более двух тысяч многодетных семей Кубани получат компенсации за покупку или строительство жилья благодаря краевой программе поддержки, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Эта форма поддержки действует с 2022 года. В прошлом году своим правом получить компенсационную выплату воспользовались более тысячи многодетных семей из городов и районов Кубани. В текущем году подали 2,1 тысячи заявлений. В настоящее время формируют списки для получения выплат. Процедура оплаты стартует в конце июля текущего года", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По данным властей, претенденту компенсируют средства в размере 300 тысяч рублей, потраченные на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края - при условии, что право собственности зарегистрировали после марта 2015 года. Уточняется, что выплатой воспользуются семьи с тремя и более детьми, которые до 21 июля 2022 года подали заявление или встали на учет для предоставления в собственность бесплатного земельного участка.

https://ria.ru/20240628/vyplaty-1956037719.html

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краснодарский край

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краснодарский край