Рейтинг@Mail.ru
Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
23:03 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kuban-1957794056.html
Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья
Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья - РИА Новости, 05.07.2024
Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья
Более двух тысяч многодетных семей Кубани получат компенсации за покупку или строительство жилья благодаря краевой программе поддержки, сообщил врио министра... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:03
2024-07-05T23:03
краснодарский край
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Более двух тысяч многодетных семей Кубани получат компенсации за покупку или строительство жилья благодаря краевой программе поддержки, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Эта форма поддержки действует с 2022 года. В прошлом году своим правом получить компенсационную выплату воспользовались более тысячи многодетных семей из городов и районов Кубани. В текущем году подали 2,1 тысячи заявлений. В настоящее время формируют списки для получения выплат. Процедура оплаты стартует в конце июля текущего года", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. По данным властей, претенденту компенсируют средства в размере 300 тысяч рублей, потраченные на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края - при условии, что право собственности зарегистрировали после марта 2015 года. Уточняется, что выплатой воспользуются семьи с тремя и более детьми, которые до 21 июля 2022 года подали заявление или встали на учет для предоставления в собственность бесплатного земельного участка.
https://ria.ru/20240628/vyplaty-1956037719.html
https://ria.ru/20240626/remont-1955468430.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья

Более 2 тыс многодетных семей Кубани получат компенсацию за покупку жилья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Более двух тысяч многодетных семей Кубани получат компенсации за покупку или строительство жилья благодаря краевой программе поддержки, сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Эта форма поддержки действует с 2022 года. В прошлом году своим правом получить компенсационную выплату воспользовались более тысячи многодетных семей из городов и районов Кубани. В текущем году подали 2,1 тысячи заявлений. В настоящее время формируют списки для получения выплат. Процедура оплаты стартует в конце июля текущего года", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Власти Кубани выплатили кинокомпаниям более 102 млн рублей за съемки
28 июня, 10:22
По данным властей, претенденту компенсируют средства в размере 300 тысяч рублей, потраченные на приобретение или строительство жилого помещения на территории Краснодарского края - при условии, что право собственности зарегистрировали после марта 2015 года.
Уточняется, что выплатой воспользуются семьи с тремя и более детьми, которые до 21 июля 2022 года подали заявление или встали на учет для предоставления в собственность бесплатного земельного участка.
Посев риса в хуторе Ольгинский Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
На Кубани компания на треть ускорила ремонт сельхозтехники по нацпроекту
26 июня, 01:16
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала