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При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:55 05.07.2024 (обновлено: 03:48 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kuban-1957534183.html
При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.07.2024
При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек
Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:55
2024-07-05T03:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
краснодарский край
происшествия
россия
вениамин кондратьев
приморско-ахтарск
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей... В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом", — написал он.По информации главы региона, жильцов дома эвакуировали. Также подготовлен пункт временного размещения.Уточняется, что также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Как заявил Кондратьев, экстренные службы приступили к выполнению ремонтно-восстановительных работ.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
краснодарский край
россия
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вооруженные силы украины, краснодарский край, происшествия, россия, вениамин кондратьев, приморско-ахтарск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Происшествия, Россия, Вениамин Кондратьев, Приморско-Ахтарск
При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек

Кондратьев: при атаке ВСУ на Приморско-Ахтарск пострадали шесть человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«
"Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей... В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом", — написал он.
По информации главы региона, жильцов дома эвакуировали. Также подготовлен пункт временного размещения.
Уточняется, что также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Как заявил Кондратьев, экстренные службы приступили к выполнению ремонтно-восстановительных работ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайПроисшествияРоссияВениамин КондратьевПриморско-Ахтарск
 
 
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