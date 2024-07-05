https://ria.ru/20240705/kuban-1957534183.html

При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек

При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.07.2024

При атаке ВСУ на Краснодарский край пострадали шесть человек

Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:55

2024-07-05T02:55

2024-07-05T03:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

краснодарский край

происшествия

россия

вениамин кондратьев

приморско-ахтарск

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после атаки беспилотников ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, поврежден жилой дом, нарушена работа энергоподстанции, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей... В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом", — написал он.По информации главы региона, жильцов дома эвакуировали. Также подготовлен пункт временного размещения.Уточняется, что также нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Как заявил Кондратьев, экстренные службы приступили к выполнению ремонтно-восстановительных работ.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

краснодарский край

россия

приморско-ахтарск

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вооруженные силы украины, краснодарский край, происшествия, россия, вениамин кондратьев, приморско-ахтарск