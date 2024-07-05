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Развожаев предупредил о попытках ВСУ прощупать оборону Крыма
Развожаев предупредил о попытках ВСУ прощупать оборону Крыма - РИА Новости, 05.07.2024
Развожаев предупредил о попытках ВСУ прощупать оборону Крыма
Украинские войска в пятницу активно пытаются прощупать систему обороны Крыма, поэтому жителям полуострова не стоит пренебрегать мерами безопасности при сигнале... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:48
2024-07-05T14:48
2024-07-05T14:48
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в пятницу активно пытаются прощупать систему обороны Крыма, поэтому жителям полуострова не стоит пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги, предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. Воздушная тревога в городе в пятницу объявлялась дважды: в первый раз она продлилась более полутора часов, во второй – семь минут. Развожаев пояснил, что сигналы воздушной тревоги и отбоя звучат с разницей в несколько минут, потому что ВСУ вместе с крылатыми ракетами запускают также ложные цели. "Сегодня враг активно прощупывает систему обороны полуострова", - написал он. Глава города также призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности при сигнале воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Развожаев предупредил о попытках ВСУ прощупать оборону Крыма
Губернатор Севастополя Развожаев: ВСУ пытаются прощупать систему обороны Крыма