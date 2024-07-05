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В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы
В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы - РИА Новости, 05.07.2024
В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы
Сотрудница хлебозавода в Краснодаре обвиняется в убийстве двух коллег и похищении своей начальницы, которую она насильно удерживала в квартире, сообщает краевое РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:45
2024-07-05T13:45
2024-07-05T13:45
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сотрудница хлебозавода в Краснодаре обвиняется в убийстве двух коллег и похищении своей начальницы, которую она насильно удерживала в квартире, сообщает краевое управление СК."Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы краевого центра. Она обвиняется в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении. Установлено, что в среду вечером фигурантка с двумя коллегами находилась в краснодарской квартире на улице Снесарева. Позже в квартиру пришла их руководительница и увидела тело одной из подчиненных. В этот момент обвиняемая напала на нее и начала угрожать, удерживая в квартире. Так как руководительница долго не выходила на связь, за ней приехал её сын и, услышав крики, вызвал правоохранителей. Они обнаружили в квартире тело второй женщины с признаками насильственной смерти. Отмечается, что в отношении обвиняемой планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, коллеги были сотрудницами краснодарского хлебозавода.
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы
В Краснодаре сотрудницу хлебозавода обвинили в убийстве двух коллег и похищении
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сотрудница хлебозавода в Краснодаре обвиняется в убийстве двух коллег и похищении своей начальницы, которую она насильно удерживала в квартире, сообщает краевое управление СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы краевого центра. Она обвиняется в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ
) и похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.
Установлено, что в среду вечером фигурантка с двумя коллегами находилась в краснодарской квартире на улице Снесарева. Позже в квартиру пришла их руководительница и увидела тело одной из подчиненных. В этот момент обвиняемая напала на нее и начала угрожать, удерживая в квартире. Так как руководительница долго не выходила на связь, за ней приехал её сын и, услышав крики, вызвал правоохранителей. Они обнаружили в квартире тело второй женщины с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что в отношении обвиняемой планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, коллеги были сотрудницами краснодарского хлебозавода.