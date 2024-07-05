https://ria.ru/20240705/krasnodar-1957647414.html

В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы

В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы - РИА Новости, 05.07.2024

В Краснодаре женщину обвинили в убийстве коллег и похищении начальницы

Сотрудница хлебозавода в Краснодаре обвиняется в убийстве двух коллег и похищении своей начальницы, которую она насильно удерживала в квартире, сообщает краевое РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:45

2024-07-05T13:45

2024-07-05T13:45

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Сотрудница хлебозавода в Краснодаре обвиняется в убийстве двух коллег и похищении своей начальницы, которую она насильно удерживала в квартире, сообщает краевое управление СК."Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы краевого центра. Она обвиняется в двойном убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищении человека (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ). В настоящее время фигурантка задержана, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении. Установлено, что в среду вечером фигурантка с двумя коллегами находилась в краснодарской квартире на улице Снесарева. Позже в квартиру пришла их руководительница и увидела тело одной из подчиненных. В этот момент обвиняемая напала на нее и начала угрожать, удерживая в квартире. Так как руководительница долго не выходила на связь, за ней приехал её сын и, услышав крики, вызвал правоохранителей. Они обнаружили в квартире тело второй женщины с признаками насильственной смерти. Отмечается, что в отношении обвиняемой планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, коллеги были сотрудницами краснодарского хлебозавода.

https://ria.ru/20240208/figurant-1926188845.html

краснодар

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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)