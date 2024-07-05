https://ria.ru/20240705/kosmonavty-1957535177.html
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты - РИА Новости, 05.07.2024
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты
Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на любую станцию, в том числе на будущую РОС, но желательно сначала отправить их на "проверенную" МКС... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T03:17
2024-07-05T03:17
2024-07-05T03:17
космос - риа наука
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на любую станцию, в том числе на будущую РОС, но желательно сначала отправить их на "проверенную" МКС для получения опыта, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. В мае 2024 года завершился новый набор в российский отряд космонавтов, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин. "Их будут готовить для полета в космос. А на чем они полетят, это будет зависеть от степени готовности. Мы готовим универсальных космонавтов, которые должны уметь работать на всем. И, естественно, желательно для новеньких получить опыт на надежной, проверенной технике", - ответил Крикалев на вопрос, полетят ли отобранные кандидаты на МКС или на Российскую орбитальную станцию. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов 2 июля утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный. Развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте Международной космической станции, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС.
https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html
https://ria.ru/20240526/kosmos-1948389103.html
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космос - риа наука, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Общество
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты
Крикалев: новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на МКС
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на любую станцию, в том числе на будущую РОС, но желательно сначала отправить их на "проверенную" МКС для получения опыта, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев.
В мае 2024 года завершился новый набор в российский отряд космонавтов, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин.
"Их будут готовить для полета в космос. А на чем они полетят, это будет зависеть от степени готовности. Мы готовим универсальных космонавтов, которые должны уметь работать на всем. И, естественно, желательно для новеньких получить опыт на надежной, проверенной технике", - ответил Крикалев на вопрос, полетят ли отобранные кандидаты на МКС или на Российскую орбитальную станцию.
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов
2 июля утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный. Развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте Международной космической станции, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС.