https://ria.ru/20240705/kosmonavty-1957535177.html

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты - РИА Новости, 05.07.2024

В "Роскосмосе" рассказали о подготовке кандидатов в космонавты

Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на любую станцию, в том числе на будущую РОС, но желательно сначала отправить их на "проверенную" МКС... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T03:17

2024-07-05T03:17

2024-07-05T03:17

космос - риа наука

сергей крикалев

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новых кандидатов в космонавты будут готовить для полета на любую станцию, в том числе на будущую РОС, но желательно сначала отправить их на "проверенную" МКС для получения опыта, заявил РИА Новости исполнительный директор "Роскосмоса" по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев. В мае 2024 года завершился новый набор в российский отряд космонавтов, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин. "Их будут готовить для полета в космос. А на чем они полетят, это будет зависеть от степени готовности. Мы готовим универсальных космонавтов, которые должны уметь работать на всем. И, естественно, желательно для новеньких получить опыт на надежной, проверенной технике", - ответил Крикалев на вопрос, полетят ли отобранные кандидаты на МКС или на Российскую орбитальную станцию. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов 2 июля утвердил график развёртывания Российской орбитальной станции, также были подписаны контракты на её постройку и создание кораблей для полётов на станцию на ракете "Ангара" с космодрома Восточный. Развёртывание станции начнётся с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте Международной космической станции, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС.

https://ria.ru/20240704/sputnik-1957488782.html

https://ria.ru/20240526/kosmos-1948389103.html

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космос - риа наука, сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, общество