https://ria.ru/20240705/kooperativ-1957736119.html

Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику

Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику - РИА Новости, 05.07.2024

Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику

Потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Батыр" получил микрозайм в размере трех миллионов рублей на приобретение сельхозоборудования от... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:44

2024-07-05T17:44

2024-07-05T17:44

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Батыр" получил микрозайм в размере трех миллионов рублей на приобретение сельхозоборудования от Удмуртского фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники кооператива занимаются производством молока и молочной продукции, заготавливают корма для сельскохозяйственных животных, реализуют зерно и мясо. Для активного развития и расширения производства кооператив регулярно приобретает энергоемкую, мощную технику и оборудование. Всего за пять лет в гаражах кооператива появилось 16 специальных машин. Предприниматели продолжают расширять свой парк техники. В этом году руководство "Батыра" обратилось в Удмуртский фонд развития предпринимательства, где уже в мае получило микрозайм в размере трех миллионов рублей. На средства была приобретена необходимая валковая транспортерная косилка. Предприниматели региона могут получить льготные займы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20231116/udmurtiya-1909782201.html

https://ria.ru/20240326/promysly-1935741575.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса