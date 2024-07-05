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Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику - РИА Новости, 05.07.2024
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17:44 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kooperativ-1957736119.html
Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику
Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику - РИА Новости, 05.07.2024
Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику
Потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Батыр" получил микрозайм в размере трех миллионов рублей на приобретение сельхозоборудования от... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:44
2024-07-05T17:44
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Батыр" получил микрозайм в размере трех миллионов рублей на приобретение сельхозоборудования от Удмуртского фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники кооператива занимаются производством молока и молочной продукции, заготавливают корма для сельскохозяйственных животных, реализуют зерно и мясо. Для активного развития и расширения производства кооператив регулярно приобретает энергоемкую, мощную технику и оборудование. Всего за пять лет в гаражах кооператива появилось 16 специальных машин. Предприниматели продолжают расширять свой парк техники. В этом году руководство "Батыра" обратилось в Удмуртский фонд развития предпринимательства, где уже в мае получило микрозайм в размере трех миллионов рублей. На средства была приобретена необходимая валковая транспортерная косилка. Предприниматели региона могут получить льготные займы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20231116/udmurtiya-1909782201.html
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Твой бизнес, Коммерческая недвижимость, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Удмуртский перерабатывающий кооператив получил льготный займ на технику

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Батыр" получил микрозайм в размере трех миллионов рублей на приобретение сельхозоборудования от Удмуртского фонда развития предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участники кооператива занимаются производством молока и молочной продукции, заготавливают корма для сельскохозяйственных животных, реализуют зерно и мясо.
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16 ноября 2023, 11:21
Для активного развития и расширения производства кооператив регулярно приобретает энергоемкую, мощную технику и оборудование. Всего за пять лет в гаражах кооператива появилось 16 специальных машин. Предприниматели продолжают расширять свой парк техники.
В этом году руководство "Батыра" обратилось в Удмуртский фонд развития предпринимательства, где уже в мае получило микрозайм в размере трех миллионов рублей. На средства была приобретена необходимая валковая транспортерная косилка.
Предприниматели региона могут получить льготные займы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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