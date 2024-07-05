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В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
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18:49 05.07.2024 (обновлено: 18:50 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kitay-1957755446.html
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:49
2024-07-05T18:50
в мире
шаньдун
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ПЕКИ, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин. Торнадо произошел в пятницу около 14.30 по местному времени (9.30 мск). "В результате стихийного бедствия один человек погиб, 79 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были своевременно отправлены в больницы для оказания помощи", - говорится в заявлении ведомства. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий.
https://ria.ru/20240526/tornado-1948472243.html
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в мире, шаньдун
В мире, Шаньдун
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали

Управление ЧС Думнин: в КНР во время торнадо погиб человек, 79 пострадали

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИ, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин.
Торнадо произошел в пятницу около 14.30 по местному времени (9.30 мск).
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"В результате стихийного бедствия один человек погиб, 79 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были своевременно отправлены в больницы для оказания помощи", - говорится в заявлении ведомства.
Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий.
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