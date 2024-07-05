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В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали

В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024

В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали

Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:49

2024-07-05T18:49

2024-07-05T18:50

в мире

шаньдун

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ПЕКИ, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин. Торнадо произошел в пятницу около 14.30 по местному времени (9.30 мск). "В результате стихийного бедствия один человек погиб, 79 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были своевременно отправлены в больницы для оказания помощи", - говорится в заявлении ведомства. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий.

https://ria.ru/20240526/tornado-1948472243.html

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шаньдун

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в мире, шаньдун