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В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали - РИА Новости, 05.07.2024
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:49
2024-07-05T18:49
2024-07-05T18:50
в мире
шаньдун
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ПЕКИ, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин. Торнадо произошел в пятницу около 14.30 по местному времени (9.30 мск). "В результате стихийного бедствия один человек погиб, 79 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были своевременно отправлены в больницы для оказания помощи", - говорится в заявлении ведомства. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий.
https://ria.ru/20240526/tornado-1948472243.html
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в мире, шаньдун
В Китае во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
Управление ЧС Думнин: в КНР во время торнадо погиб человек, 79 пострадали
ПЕКИ, 5 июл – РИА Новости. Один человек погиб, 79 пострадали в пятницу в результате торнадо в уезде Дунмин городского округа Хэцзэ китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям уезда Дунмин.
Торнадо произошел в пятницу около 14.30 по местному времени (9.30 мск).
"В результате стихийного бедствия один человек погиб, 79 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были своевременно отправлены в больницы для оказания помощи", - говорится в заявлении ведомства.
Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий.