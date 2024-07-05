https://ria.ru/20240705/kitay-1957605586.html

В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании

В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024

В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании

Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:40

2024-07-05T11:40

2024-07-05T11:40

в мире

великобритания

мао нин

кир стармер

мид кнр

парламентские выборы в британии – 2024

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg

ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя итоги парламентских выборов в Великобритании. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победы станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер. "Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает коренным интересам двух народов, а также способствует совместному реагированию обеих сторон на глобальные вызовы и содействию миру и развитию во всем мире", - сказала дипломат. Мао Нин отметила, что китайская сторона надеется вместе с Великобританией на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества продвигать отношения между двумя странами по правильному пути.

https://ria.ru/20240705/sunak-1957604778.html

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html

великобритания

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, мао нин, кир стармер, мид кнр, парламентские выборы в британии – 2024, китай