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В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
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11:40 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kitay-1957605586.html
В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании
В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании
Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:40
2024-07-05T11:40
в мире
великобритания
мао нин
кир стармер
мид кнр
парламентские выборы в британии – 2024
китай
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя итоги парламентских выборов в Великобритании. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победы станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер. "Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает коренным интересам двух народов, а также способствует совместному реагированию обеих сторон на глобальные вызовы и содействию миру и развитию во всем мире", - сказала дипломат. Мао Нин отметила, что китайская сторона надеется вместе с Великобританией на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества продвигать отношения между двумя странами по правильному пути.
https://ria.ru/20240705/sunak-1957604778.html
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
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в мире, великобритания, мао нин, кир стармер, мид кнр, парламентские выборы в британии – 2024, китай
В мире, Великобритания, Мао Нин, Кир Стармер, МИД КНР, Парламентские выборы в Британии – 2024, Китай
В Китае прокомментировали итоги выборов в Великобритании

МИД КНР: развитие отношений с Великобританией отвечает интересам двух народов

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает интересам двух народов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя итоги парламентских выборов в Великобритании.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победы станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер.
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"Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает коренным интересам двух народов, а также способствует совместному реагированию обеих сторон на глобальные вызовы и содействию миру и развитию во всем мире", - сказала дипломат.
Мао Нин отметила, что китайская сторона надеется вместе с Великобританией на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества продвигать отношения между двумя странами по правильному пути.
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В миреВеликобританияМао НинКир СтармерМИД КНРПарламентские выборы в Британии – 2024Китай
 
 
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