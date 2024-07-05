Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить
В Подмосковье будут судить мужчину, облившего кислотой женщину и девушку
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дело мужчины, облившего кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера, сообщает подмосковный главк СК РФ.
МВД и СК в апреле сообщали о задержании 31-летнего жителя поселка Монино, который выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость и облил из шприца девочку. Обеих госпитализировали - первую с ожогами глаз, вторую - с ожогом ноги. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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"В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 10 апреля вечером в Монино мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и со спины облил её серной кислотой, причинив ожоги спины и ног. В этот же день в том же районе он облил женщину, получившую химический ожог лица и шеи I-II-III степени.
Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, из хулиганских побуждений, и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Дело направлено в суд в Щелково.