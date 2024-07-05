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Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить - РИА Новости, 05.07.2024
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12:24 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kislota-1957619366.html
Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить
Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить - РИА Новости, 05.07.2024
Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить
Дело мужчины, облившего кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:24
2024-07-05T12:24
происшествия
россия
монино
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дело мужчины, облившего кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера, сообщает подмосковный главк СК РФ. МВД и СК в апреле сообщали о задержании 31-летнего жителя поселка Монино, который выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость и облил из шприца девочку. Обеих госпитализировали - первую с ожогами глаз, вторую - с ожогом ноги. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). "В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении. Следствие установило, что 10 апреля вечером в Монино мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и со спины облил её серной кислотой, причинив ожоги спины и ног. В этот же день в том же районе он облил женщину, получившую химический ожог лица и шеи I-II-III степени. Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, из хулиганских побуждений, и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Дело направлено в суд в Щелково.
https://ria.ru/20240705/narkotorgovtsy-1957615008.html
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происшествия, россия, монино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Монино, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчину, который облил кислотой двух человек в Монино, будут судить

В Подмосковье будут судить мужчину, облившего кислотой женщину и девушку

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Дело мужчины, облившего кислотой женщину и девушку в поселке Монино, направлено в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера, сообщает подмосковный главк СК РФ.
МВД и СК в апреле сообщали о задержании 31-летнего жителя поселка Монино, который выплеснул женщине в лицо неизвестную жидкость и облил из шприца девочку. Обеих госпитализировали - первую с ожогами глаз, вторую - с ожогом ноги. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"В ходе предварительного следствия проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 10 апреля вечером в Монино мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и со спины облил её серной кислотой, причинив ожоги спины и ног. В этот же день в том же районе он облил женщину, получившую химический ожог лица и шеи I-II-III степени.
Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 115 УК РФ (хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, из хулиганских побуждений, и умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Дело направлено в суд в Щелково.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
В Щелкове задержали подозреваемого, облившего прохожих химической жидкостью
12 апреля, 23:05
 
ПроисшествияРоссияМониноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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