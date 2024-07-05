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Союзу кинематографистов предложили сделать ремейки советской классики - РИА Новости, 05.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:54 05.07.2024 (обновлено: 15:23 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kino-1957681452.html
Союзу кинематографистов предложили сделать ремейки советской классики
Союзу кинематографистов предложили сделать ремейки советской классики - РИА Новости, 05.07.2024
Союзу кинематографистов предложили сделать ремейки советской классики
Департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ передал в российский союз кинематографистов предложения Минпросвещения РФ по созданию... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:54
2024-07-05T15:23
культура
россия
лев толстой (писатель)
александр солженицын
александр невский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ передал в российский союз кинематографистов предложения Минпросвещения РФ по созданию ремейков известных советских фильмов "Летят журавли" и "Александр Невский", а также экранизировать Толстого, Солженицына и Пришвина, сообщили в пресс-службе союза кинематографистов РФ. В перечень предложенных к экранизации книг вошли "Севастопольские рассказы" Льва Толстого, рассказ Александра Солженицына "Матренин двор", "Девочки с Васильевского острова" Юрия Яковлева, "Голубая стрекоза" Михаила Пришвина и произведения ещё 12 российских и советских писателей. Всего в перечень вошло 19 книг. "В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения министерства просвещения РФ от 28.06.2024 № АЗ-1397/06 по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма", - говорится в сообщении. Также Минпросвещения передал перечень фильмов для создания ремейков, в который вошли культовый фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", картины Сергея Герасимова на основе исторического романа Алексея Толстого "Пётр I", детский кинофильм "Кортик", экранизированный Сергеем Бондарчуком роман Михаила Шолохова "Судьба человека", фильм по повести Бориса Васильева "Завтра была война", а также "Летят журавли" Михаила Калатозова. В список вошли более 30 фильмов из классики отечественного кинематографа.В Минкультуры добавили, что подобные письма направляются в целях ознакомления представителей отрасли с предложениями министерства просвещения. "В свою очередь, предложения министерства просвещения были направлены в рамках исполнения рекомендаций Совета Федерации по увеличению производства экранизаций исторических произведений для детей и юношества и не носят какого-либо обязательного характера по отношению к представителям отрасли", - отметили в пресс-службе ведомства.В пресс-службе союза кинематографистов России сообщили РИА Новости, что организация не занимается кинопроизводством, но готова оказывать этим проектам экспертную поддержку — прежде всего, по линии Гильдии кинодраматургов."Решением этого вопроса в каждом конкретном случае видится специальная проектная сессия с участием сценаристов, социологов, историков, продюсеров, прокатчиков и других профильных экспертов, задача которой — сформировать драматургическую концепцию адаптации оригинала, способствующую задачам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания путем привлечения массовой аудитории", - отметили в союзе.
https://ria.ru/20240701/aktery-1956758094.html
https://ria.ru/20231129/minkultury-1912622967.html
https://ria.ru/20240705/kino-1957373112.html
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россия, лев толстой (писатель), александр солженицын, александр невский
Культура, Россия, Лев Толстой (писатель), Александр Солженицын, Александр Невский
Союзу кинематографистов предложили сделать ремейки советской классики

Союзу кино предложили сделать ремейки "Летят журавли" и "Александр Невский"

© Мосфильм (1957)Кадр из фильма "Летят журавли"
Кадр из фильма Летят журавли - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Мосфильм (1957)
Кадр из фильма "Летят журавли"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ передал в российский союз кинематографистов предложения Минпросвещения РФ по созданию ремейков известных советских фильмов "Летят журавли" и "Александр Невский", а также экранизировать Толстого, Солженицына и Пришвина, сообщили в пресс-службе союза кинематографистов РФ.
В перечень предложенных к экранизации книг вошли "Севастопольские рассказы" Льва Толстого, рассказ Александра Солженицына "Матренин двор", "Девочки с Васильевского острова" Юрия Яковлева, "Голубая стрекоза" Михаила Пришвина и произведения ещё 12 российских и советских писателей. Всего в перечень вошло 19 книг.
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"В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ, в котором содержатся предложения министерства просвещения РФ от 28.06.2024 № АЗ-1397/06 по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма", - говорится в сообщении.
Также Минпросвещения передал перечень фильмов для создания ремейков, в который вошли культовый фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", картины Сергея Герасимова на основе исторического романа Алексея Толстого "Пётр I", детский кинофильм "Кортик", экранизированный Сергеем Бондарчуком роман Михаила Шолохова "Судьба человека", фильм по повести Бориса Васильева "Завтра была война", а также "Летят журавли" Михаила Калатозова. В список вошли более 30 фильмов из классики отечественного кинематографа.
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В Минкультуры добавили, что подобные письма направляются в целях ознакомления представителей отрасли с предложениями министерства просвещения. "В свою очередь, предложения министерства просвещения были направлены в рамках исполнения рекомендаций Совета Федерации по увеличению производства экранизаций исторических произведений для детей и юношества и не носят какого-либо обязательного характера по отношению к представителям отрасли", - отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе союза кинематографистов России сообщили РИА Новости, что организация не занимается кинопроизводством, но готова оказывать этим проектам экспертную поддержку — прежде всего, по линии Гильдии кинодраматургов.
"Решением этого вопроса в каждом конкретном случае видится специальная проектная сессия с участием сценаристов, социологов, историков, продюсеров, прокатчиков и других профильных экспертов, задача которой — сформировать драматургическую концепцию адаптации оригинала, способствующую задачам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания путем привлечения массовой аудитории", - отметили в союзе.
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