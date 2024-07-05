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В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК - РИА Новости, 05.07.2024
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Культура
 
10:42 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kino-1957373112.html
В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК - РИА Новости, 05.07.2024
В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Девятнадцать фильмов, посвященных разным отраслям науки, покажут в этом году на фестивале ФАНК, который пройдет в Москве со 2 по 11 августа.. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:42
2024-07-05T10:42
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Девятнадцать фильмов, посвященных разным отраслям науки, покажут в этом году на фестивале ФАНК, который пройдет в Москве со 2 по 11 августа.."Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре “Каро” (иностранные проекты), а также в павильоне “АТОМ” на ВДНХ и в культурном центре “Зотов” (проекты российской программы). Всего за время фестиваля зрители смогут посмотреть 19 лент. По традиции, они будут посвящены самым разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии, энтомологии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.Состоится несколько премьер. Греческая лента “Идеальная еда – секреты средиземноморской диеты” - о том, как ученые-диетологи и известные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей, популярные продукты и их влияние на здоровье. Фильм совместного производства Индии и США “Ноктюрны” - о том, как биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых, о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.В российской программе сразу четыре премьеры. Первый в России фильм о Большом Адронном Коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну Вселенной “Сквозь темную материю”. Лента “Территория привязанности” - исследование на тему – вмешиваться в жизнь животных или нет. Картина “Лучи удачи” - об истории советской науки конца XX века. В частности, в этом проекте впервые рассказана история успеха изучения в Советском Союзе космических лучей, о которой ученые молчали 50 лет. А в картине “Летные характеристики крошечных жуков” речь пойдет о молекульных секретах полетов небольших насекомых. Главный герой фильма, ученый–биолог-энтомолог Алексей Полилов уверен, что эти исследований могут повлиять на развитие новых технологий."В этом году фестиваль впервые проведет национальный конкурс с международным жюри. Приятно, что в него вошли работы студентов наших Лабораторий научного кино, которые мы провели уже дважды. Международная программа очень яркая и актуальная – этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями” , - рассказала программный директор фестиваля Ирина Белых.Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет оценивать международное жюри. Премия вручается в двух номинациях: лучший фильм и лучший короткометражный фильм. По традиции оргкомитет фестиваля отдает дань памяти легендарным ученым. В этом году Приз зрительских симпатий будет носить имя Дмитрия Менделеева.Объявление победителей состоится в последний день фестиваля 11 августа в конференц-зале Павильона “АТОМ”.Подробная программа и расписание кинопоказов на сайте фестиваля.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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москва, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , новости культуры
Культура, Москва, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , Новости культуры
В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

Фильмы о разных отраслях науки покажут в Москве на фестивале ФАНК

© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНККадр из фильма " “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты"
Кадр из фильма “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Девятнадцать фильмов, посвященных разным отраслям науки, покажут в этом году на фестивале ФАНК, который пройдет в Москве со 2 по 11 августа..
"Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре “Каро” (иностранные проекты), а также в павильоне “АТОМ” на ВДНХ и в культурном центре “Зотов” (проекты российской программы). Всего за время фестиваля зрители смогут посмотреть 19 лент. По традиции, они будут посвящены самым разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии, энтомологии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.
Состоится несколько премьер. Греческая лента “Идеальная еда – секреты средиземноморской диеты” - о том, как ученые-диетологи и известные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей, популярные продукты и их влияние на здоровье.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНККадр из фильма "Ноктюрны"
Кадр из фильма Ноктюрны - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
Кадр из фильма "Ноктюрны"
Фильм совместного производства Индии и США “Ноктюрны” - о том, как биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых, о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.
В российской программе сразу четыре премьеры. Первый в России фильм о Большом Адронном Коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну Вселенной “Сквозь темную материю”. Лента “Территория привязанности” - исследование на тему – вмешиваться в жизнь животных или нет. Картина “Лучи удачи” - об истории советской науки конца XX века. В частности, в этом проекте впервые рассказана история успеха изучения в Советском Союзе космических лучей, о которой ученые молчали 50 лет. А в картине “Летные характеристики крошечных жуков” речь пойдет о молекульных секретах полетов небольших насекомых. Главный герой фильма, ученый–биолог-энтомолог Алексей Полилов уверен, что эти исследований могут повлиять на развитие новых технологий.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНККадр из фильма "Территория привязанности"
Кадр из фильма Территория привязанности
Кадр из фильма "Территория привязанности"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНККадр из фильма " “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты"
Кадр из фильма “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты
Кадр из фильма " “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНККадр из фильма "Территория привязанности"
Кадр из фильма Территория привязанности
Кадр из фильма "Территория привязанности"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
3 из 3
Кадр из фильма "Территория привязанности"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
1 из 3
Кадр из фильма " “Идеальная еда – секреты среднеземноморской диеты"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
2 из 3
Кадр из фильма "Территория привязанности"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля научного кино ФАНК
3 из 3
"В этом году фестиваль впервые проведет национальный конкурс с международным жюри. Приятно, что в него вошли работы студентов наших Лабораторий научного кино, которые мы провели уже дважды. Международная программа очень яркая и актуальная – этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями” , - рассказала программный директор фестиваля Ирина Белых.
Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет оценивать международное жюри. Премия вручается в двух номинациях: лучший фильм и лучший короткометражный фильм. По традиции оргкомитет фестиваля отдает дань памяти легендарным ученым. В этом году Приз зрительских симпатий будет носить имя Дмитрия Менделеева.
Объявление победителей состоится в последний день фестиваля 11 августа в конференц-зале Павильона “АТОМ”.
Подробная программа и расписание кинопоказов на сайте фестиваля.
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