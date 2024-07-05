https://ria.ru/20240705/kino-1957373112.html

В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК - РИА Новости, 05.07.2024

В Москве пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК

Девятнадцать фильмов, посвященных разным отраслям науки, покажут в этом году на фестивале ФАНК, который пройдет в Москве со 2 по 11 августа.. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:42

2024-07-05T10:42

2024-07-05T10:42

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Девятнадцать фильмов, посвященных разным отраслям науки, покажут в этом году на фестивале ФАНК, который пройдет в Москве со 2 по 11 августа.."Фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре “Каро” (иностранные проекты), а также в павильоне “АТОМ” на ВДНХ и в культурном центре “Зотов” (проекты российской программы). Всего за время фестиваля зрители смогут посмотреть 19 лент. По традиции, они будут посвящены самым разным отраслям науки: от ядерной физики и медицины до экологии, биологии, энтомологии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра.Состоится несколько премьер. Греческая лента “Идеальная еда – секреты средиземноморской диеты” - о том, как ученые-диетологи и известные повара путешествуют по всему миру, исследуя рацион современных людей, популярные продукты и их влияние на здоровье. Фильм совместного производства Индии и США “Ноктюрны” - о том, как биологи отправляются в экспедицию, чтобы узнать больше о ночных насекомых, о красоте биоразнообразия и его хрупкости во времена глобального потепления.В российской программе сразу четыре премьеры. Первый в России фильм о Большом Адронном Коллайдере и о тех, кто каждый день приходит на работу, чтобы разгадать тайну Вселенной “Сквозь темную материю”. Лента “Территория привязанности” - исследование на тему – вмешиваться в жизнь животных или нет. Картина “Лучи удачи” - об истории советской науки конца XX века. В частности, в этом проекте впервые рассказана история успеха изучения в Советском Союзе космических лучей, о которой ученые молчали 50 лет. А в картине “Летные характеристики крошечных жуков” речь пойдет о молекульных секретах полетов небольших насекомых. Главный герой фильма, ученый–биолог-энтомолог Алексей Полилов уверен, что эти исследований могут повлиять на развитие новых технологий."В этом году фестиваль впервые проведет национальный конкурс с международным жюри. Приятно, что в него вошли работы студентов наших Лабораторий научного кино, которые мы провели уже дважды. Международная программа очень яркая и актуальная – этические аспекты ИИ, диетология и научный подход к питанию, музеи науки и невероятно красивые путешествия биологов по тропическим лесам. Все показы будут сопровождаться дискуссиями” , - рассказала программный директор фестиваля Ирина Белых.Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будет оценивать международное жюри. Премия вручается в двух номинациях: лучший фильм и лучший короткометражный фильм. По традиции оргкомитет фестиваля отдает дань памяти легендарным ученым. В этом году Приз зрительских симпатий будет носить имя Дмитрия Менделеева.Объявление победителей состоится в последний день фестиваля 11 августа в конференц-зале Павильона “АТОМ”.Подробная программа и расписание кинопоказов на сайте фестиваля.

https://ria.ru/20240703/vystavka--1956803351.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

москва, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , новости культуры