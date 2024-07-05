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Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
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13:01 05.07.2024 (обновлено: 13:02 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kiev-1957631549.html
Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник
Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник
Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:01
2024-07-05T13:02
в мире
буча
россия
киев
родион мирошник
сергей лавров
дмитрий полянский
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. &quot;Я думаю, что с украинской стороны предпринимаются все действия для того, чтобы заболтать, замять и спрятать все действия вот этого постановочного кровавого шоу&quot;, - сказал он, комментируя ситуацию вокруг расследования событий в Буче.По словам Мирошника, РФ неоднократно на международных площадках по Буче просила предоставить хотя бы список пострадавших и погибших. "Прошло два года, мы не получили никакие официальные списки людей, которые погибли во время этой трагедии, которая произошла в Буче", - добавил Мирошник. Он с констатировал, что "на сегодняшний день, мы, к сожалению, лишены возможности для того, чтобы дать полноценный и обоснованный ответ, я в данном случае говорю не о себе, а о наших правоохранительных и следственных органах". В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html
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в мире, буча, россия, киев, родион мирошник, сергей лавров, дмитрий полянский, оон
В мире, Буча, Россия, Киев, Родион Мирошник, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, ООН
Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник

Мирошник: Киев намеренно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«

"Я думаю, что с украинской стороны предпринимаются все действия для того, чтобы заболтать, замять и спрятать все действия вот этого постановочного кровавого шоу", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг расследования событий в Буче.

По словам Мирошника, РФ неоднократно на международных площадках по Буче просила предоставить хотя бы список пострадавших и погибших. "Прошло два года, мы не получили никакие официальные списки людей, которые погибли во время этой трагедии, которая произошла в Буче", - добавил Мирошник.
Он с констатировал, что "на сегодняшний день, мы, к сожалению, лишены возможности для того, чтобы дать полноценный и обоснованный ответ, я в данном случае говорю не о себе, а о наших правоохранительных и следственных органах".
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В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
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