Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник
Мирошник: Киев намеренно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«
"Я думаю, что с украинской стороны предпринимаются все действия для того, чтобы заболтать, замять и спрятать все действия вот этого постановочного кровавого шоу", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг расследования событий в Буче.
По словам Мирошника, РФ неоднократно на международных площадках по Буче просила предоставить хотя бы список пострадавших и погибших. "Прошло два года, мы не получили никакие официальные списки людей, которые погибли во время этой трагедии, которая произошла в Буче", - добавил Мирошник.
Он с констатировал, что "на сегодняшний день, мы, к сожалению, лишены возможности для того, чтобы дать полноценный и обоснованный ответ, я в данном случае говорю не о себе, а о наших правоохранительных и следственных органах".
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
4 апреля, 11:56