https://ria.ru/20240705/kiev-1957631549.html

Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник

Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024

Киев намеренно забалтывает подробности инсценировки в Буче, заявил Мирошник

Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:01

2024-07-05T13:01

2024-07-05T13:02

в мире

буча

россия

киев

родион мирошник

сергей лавров

дмитрий полянский

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802473_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_da253986e23cb2a2b53601ebcf91f5b0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев целенаправленно забалтывает подробности кровавого шоу в Буче, у России пока нет возможности его расследовать, сообщил на брифинге посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. "Я думаю, что с украинской стороны предпринимаются все действия для того, чтобы заболтать, замять и спрятать все действия вот этого постановочного кровавого шоу", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг расследования событий в Буче.По словам Мирошника, РФ неоднократно на международных площадках по Буче просила предоставить хотя бы список пострадавших и погибших. "Прошло два года, мы не получили никакие официальные списки людей, которые погибли во время этой трагедии, которая произошла в Буче", - добавил Мирошник. Он с констатировал, что "на сегодняшний день, мы, к сожалению, лишены возможности для того, чтобы дать полноценный и обоснованный ответ, я в данном случае говорю не о себе, а о наших правоохранительных и следственных органах". В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957268004.html

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

буча

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, буча, россия, киев, родион мирошник, сергей лавров, дмитрий полянский, оон