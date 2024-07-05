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Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД
Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2024
Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД
После разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты Киев массово наносит удары по гражданским объектам, сообщил на брифинге в Москве посол по особым... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:35
2024-07-05T11:35
2024-07-05T12:11
киев
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты Киев массово наносит удары по гражданским объектам, сообщил на брифинге в Москве посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник."После выделения США дополнительного вооружения украинским боевикам, в том числе, дальнобойных и высокоточных ракет и официального разрешения их применять по российским регионам, они были массово, с большим количеством жертв использованы для нанесения удара по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры", - сказал он.
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киев, россия, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД
Мирошник: Киев наносит удары по гражданским объектам после разрешения Запада