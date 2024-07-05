https://ria.ru/20240705/kiev-1957604634.html

Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД

Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД - РИА Новости, 05.07.2024

Киев массово наносит удары по гражданским объектам, заявили в МИД

После разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты Киев массово наносит удары по гражданским объектам, сообщил на брифинге в Москве посол по особым... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:35

2024-07-05T11:35

2024-07-05T12:11

киев

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты Киев массово наносит удары по гражданским объектам, сообщил на брифинге в Москве посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник."После выделения США дополнительного вооружения украинским боевикам, в том числе, дальнобойных и высокоточных ракет и официального разрешения их применять по российским регионам, они были массово, с большим количеством жертв использованы для нанесения удара по гражданским многоэтажным домам, местам массового посещения мирных жителей, объектам инфраструктуры", - сказал он.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

киев

россия

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киев, россия, вооруженные силы украины