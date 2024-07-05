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Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник
Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник
Киевский режим с начала этого года совершил как минимум 10 внесудебных казней, о них говорят публично сами заказчики в лице представителей украинской власти,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:30
2024-07-05T11:30
2024-07-05T11:56
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим с начала этого года совершил как минимум 10 внесудебных казней, о них говорят публично сами заказчики в лице представителей украинской власти, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник отметил в ходе брифинга, что сегодня диктатура Зеленского практикует террористические внесудебные казни."Это вид преступлений, о которых говорят сами заказчики, исполнители в лице украинской власти, украинских спецслужб, украинских радикалов. С начал этого года они сами подтвердили свою причастность к организации как минимум 10 политических убийство и покушений на гражданских лиц, которые пользуются общественным влиянием и авторитетом и не скрывают своего негативного отношения к украинской нацистской диктатуре", - сказал Мирошник.
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киев, россия
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия
Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник
Мирошник: Киев с начала года совершил как минимум десять внесудебных казней