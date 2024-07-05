https://ria.ru/20240705/kiev-1957602705.html

Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник

Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024

Киев совершил как минимум десять внесудебных казней, заявил Мирошник

Киевский режим с начала этого года совершил как минимум 10 внесудебных казней, о них говорят публично сами заказчики в лице представителей украинской власти,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:30

2024-07-05T11:30

2024-07-05T11:56

киев

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киевский режим с начала этого года совершил как минимум 10 внесудебных казней, о них говорят публично сами заказчики в лице представителей украинской власти, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник отметил в ходе брифинга, что сегодня диктатура Зеленского практикует террористические внесудебные казни."Это вид преступлений, о которых говорят сами заказчики, исполнители в лице украинской власти, украинских спецслужб, украинских радикалов. С начал этого года они сами подтвердили свою причастность к организации как минимум 10 политических убийство и покушений на гражданских лиц, которые пользуются общественным влиянием и авторитетом и не скрывают своего негативного отношения к украинской нацистской диктатуре", - сказал Мирошник.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

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