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Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне - РИА Новости, 05.07.2024
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20:54 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html
Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне
Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне - РИА Новости, 05.07.2024
Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне
Жители Херсона отмечают ухудшение качества водопроводной воды в городе и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:54
2024-07-05T20:54
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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Жители Херсона отмечают ухудшение качества водопроводной воды в городе и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, что в свою очередь спровоцировало ее дефицит, сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона. "На правобережье Днепра местными жителями Херсона подтверждается резкое и существенное ухудшение качества водопроводной воды. В свете опасений отравления или даже заражения холерой, горожане стараются не использовать в быту воду из-под крана, а переходят на питьевую покупную воду - из "наливаек" и из магазинов. В связи с чем в городе наблюдается дефицит качественной питьевой воды", - сказал источник. По словам подпольщика, оккупационная киевская администрация продолжает отрицать вспышку заболевания холерой и игнорирует сложности с водоснабжением. "Киевская администрация в Херсоне игнорирует как обстановку с ухудшением качества водопроводной воды в городе, так и с растущей нехваткой покупной", - сообщил агентству подпольщик. Ранее сопротивление Херсона сообщало о вспышке заболевания холерой - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исключил распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег. Саму вспышку заболевания глава региона связал с засорением русла реки телами убитых украинских солдат и общими нарушениями в работе систем водоснабжения и очистных сооружений правого берега Днепра Херсонской области.
https://ria.ru/20240630/saldo-1956486682.html
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в мире, херсон, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о вспышке холеры в Херсоне

Подполье: жители Херсона из-за холеры переходят на покупную питьевую воду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Жители Херсона отмечают ухудшение качества водопроводной воды в городе и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, что в свою очередь спровоцировало ее дефицит, сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона.
"На правобережье Днепра местными жителями Херсона подтверждается резкое и существенное ухудшение качества водопроводной воды. В свете опасений отравления или даже заражения холерой, горожане стараются не использовать в быту воду из-под крана, а переходят на питьевую покупную воду - из "наливаек" и из магазинов. В связи с чем в городе наблюдается дефицит качественной питьевой воды", - сказал источник.
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По словам подпольщика, оккупационная киевская администрация продолжает отрицать вспышку заболевания холерой и игнорирует сложности с водоснабжением.
«
"Киевская администрация в Херсоне игнорирует как обстановку с ухудшением качества водопроводной воды в городе, так и с растущей нехваткой покупной", - сообщил агентству подпольщик.
Ранее сопротивление Херсона сообщало о вспышке заболевания холерой - было госпитализировано более 100 человек, не менее 14 скончались. Эпидемия холеры развивалась преимущественно среди военнослужащих ВСУ. По словам участников сопротивления, местные власти боятся паники, потому пытаются скрывать информацию или выдавать выявленные случаи заболевания холерой за брюшной тиф.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исключил распространение эпидемии холеры от заболевших с оккупированного киевским режимом правого берега Днепра на левый берег. Саму вспышку заболевания глава региона связал с засорением русла реки телами убитых украинских солдат и общими нарушениями в работе систем водоснабжения и очистных сооружений правого берега Днепра Херсонской области.
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В миреХерсонДнепр (город)Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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