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Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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05:59 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/khakery-1957542581.html
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ
Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:59
2024-07-05T05:59
в мире
технологии
илон маск
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии. По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована. Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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в мире, технологии, илон маск
В мире, Технологии, Илон Маск
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ

NYT: хакеры получили доступ к переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии.
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По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована.
Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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