https://ria.ru/20240705/khakery-1957542581.html

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT, пишут СМИ

Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:59

2024-07-05T05:59

2024-07-05T05:59

в мире

технологии

илон маск

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии. По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована. Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20240625/ii-1955352603.html

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

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в мире, технологии, илон маск