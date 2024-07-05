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Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24 - РИА Новости, 05.07.2024
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22:12 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24 - РИА Новости, 05.07.2024
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24
Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоится 15-17 июля. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:12
2024-07-05T22:12
грозный
минеральные воды
рамзан кадыров
северо-кавказский федеральный округ
снг
общество
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ГРОЗНЫЙ, 5 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоится 15-17 июля. В чеченском сегменте интернета в последнее время распространяются аудио рассылки, где говорится о том, что Грозный закроют на время проведения форума. Как сообщает корреспондент РИА Новости, некоторые в эту информацию поверили и планировали в эти дни не выходить из дома, в том числе на работу и в учебные учреждения. "Заверяю, что во время проведения форума всё будет работать в штатном режиме. В город спокойно можно будет как заехать, так и выехать. Все ответственные за проведение форума лица понимают важность свободного передвижения транспорта в пределах города. И поэтому мэрия Грозного, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы примут необходимые меры, чтобы минимизировать возможные пробки и ограничения", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он назвал КИФ " очень большим и ответственным" мероприятиям, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей столицы региона. В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
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грозный, минеральные воды, рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, снг, общество
Грозный, Минеральные Воды, Рамзан Кадыров, Северо-Кавказский Федеральный округ, СНГ, Общество
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24

Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24 15-17 июля

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоится 15-17 июля.
В чеченском сегменте интернета в последнее время распространяются аудио рассылки, где говорится о том, что Грозный закроют на время проведения форума. Как сообщает корреспондент РИА Новости, некоторые в эту информацию поверили и планировали в эти дни не выходить из дома, в том числе на работу и в учебные учреждения.
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"Заверяю, что во время проведения форума всё будет работать в штатном режиме. В город спокойно можно будет как заехать, так и выехать. Все ответственные за проведение форума лица понимают важность свободного передвижения транспорта в пределах города. И поэтому мэрия Грозного, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы примут необходимые меры, чтобы минимизировать возможные пробки и ограничения", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он назвал КИФ " очень большим и ответственным" мероприятиям, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей столицы региона.
В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.
Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.
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ГрозныйМинеральные ВодыРамзан КадыровСеверо-Кавказский Федеральный округСНГОбщество
 
 
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