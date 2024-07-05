https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html

Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24

Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24 - РИА Новости, 05.07.2024

Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24

Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоится 15-17 июля. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:12

2024-07-05T22:12

2024-07-05T22:12

грозный

минеральные воды

рамзан кадыров

северо-кавказский федеральный округ

снг

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:100:3126:1858_1920x0_80_0_0_d34178ead5755ca687b911c16407c7d4.jpg

ГРОЗНЫЙ, 5 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о закрытии города Грозного на время проведения Кавказского инвестиционного форума (КИФ), который состоится 15-17 июля. В чеченском сегменте интернета в последнее время распространяются аудио рассылки, где говорится о том, что Грозный закроют на время проведения форума. Как сообщает корреспондент РИА Новости, некоторые в эту информацию поверили и планировали в эти дни не выходить из дома, в том числе на работу и в учебные учреждения. "Заверяю, что во время проведения форума всё будет работать в штатном режиме. В город спокойно можно будет как заехать, так и выехать. Все ответственные за проведение форума лица понимают важность свободного передвижения транспорта в пределах города. И поэтому мэрия Грозного, сотрудники Госавтоинспекции и другие профильные службы примут необходимые меры, чтобы минимизировать возможные пробки и ограничения", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он назвал КИФ " очень большим и ответственным" мероприятиям, в связи с чем все усилия будут направлены на обеспечение комфортного передвижения как для гостей, так и для жителей столицы региона. В КИФ-2024 примут участие представители компаний туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических компаний, банковского сектора, строительных компаний из регионов Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Первую Кавказскую инвестиционную выставку, которая состоялась в мае 2023 года в Минеральных Водах, посетили более 3 тысяч человек из 15 стран. В рамках деловой программы состоялось свыше 30 мероприятий. На площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html

https://ria.ru/20240419/forum-1941163091.html

грозный

минеральные воды

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грозный, минеральные воды, рамзан кадыров, северо-кавказский федеральный округ, снг, общество