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"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием - РИА Новости, 05.07.2024
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08:00 05.07.2024 (обновлено: 08:03 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html
"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием
"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием - РИА Новости, 05.07.2024
"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием
Похоже, у американского истребителя шестого поколения возникли проблемы. Сроки создания перспективного самолета в рамках программы NGAD (Next Generation Air... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T08:00
2024-07-05T08:03
безопасность
сша
китай
министерство обороны сша
народно-освободительная армия китая
f-35
f-22
су-57
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, у американского истребителя шестого поколения возникли проблемы. Сроки создания перспективного самолета в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance) могут серьезно сдвинуть вправо из-за ожидаемых астрономической стоимости и технологической сложности машины. В Пентагоне не отказываются от проекта, однако не в состоянии сказать, когда истребитель поступит на вооружение. О трудностях NGAD — в материале РИА Новости.Дорогой и сложныйКонгрессмены, обсуждавшие в июне проект бюджета на 2026 финансовый год, указали, что NGAD — это непомерная финансовая нагрузка. Изготовление даже небольшой серийной партии сочли экономически неоправданным. Аналитики, изучив опыт СВО, сделали вывод: в конфликте высокой интенсивности массовость не менее важна, чем технологическое совершенство.Министр ВВС Фрэнк Кендалл выступил категорически против закрытия программы и предложил альтернативу: переработать дизайн перспективного истребителя и требования к нему, чтобы снизить итоговую стоимость. Пока, по оценкам, один самолет шестого поколения не менее чем в три раза дороже предшественника F-35 — до 300 миллионов долларов за единицу. Даже с учетом инфляции и других факторов, влияющих на ценообразование, это значительно превышает возможности среднесрочного военного бюджета."Эта платформа в нынешнем виде очень дорогая, — признал Кендалл. — Надеемся в ходе дальнейших работ снизить стоимость, в идеале — до уровня F-35. Но и F-35 весьма недешевый. Тем не менее NGAD по-прежнему в приоритете Военно-воздушных сил. Мы продолжаем изучать концепцию дизайна этого стелс-самолета, чтобы найти способы сэкономить, сохранив ключевые боевые характеристики".Один из вариантов радикального удешевления — отказ от адаптивного двигателя. Ранее в Пентагоне называли силовую установку истребителя его визитной карточкой. Она способна приспосабливаться к условиям полета и менять свою конфигурацию для обеспечения наилучшей тяги и производительности в той или иной обстановке. Это повышает скоростные и высотные характеристики машины и снижает расход топлива. Однако сейчас в оборонном ведомстве обсуждают возможность разработки более дешевой альтернативы.Характеристики засекреченыПрограмма NGAD полностью засекречена, тактико-технические характеристики и внешний вид самолета неизвестны. Работы продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2020-го полноразмерный прототип, по сообщениям американских военных, впервые поднялся в небо. Истребитель, получивший обозначение F-X, способен без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Совершенно невидим для высоко- и низкочастотных радаров, берет на борт гораздо больше вооружения, чем F-22 (пятое поколение). Их NGAD и должен заменить в 2030-х.Аналитики предполагают, что перспективный комплекс по размерам не уступает бомбардировщику. Также отмечали, что машину, вероятно, оснастят лазерным оружием. Внешний вид F-X — тема для спекуляций. Достоверной информации нет. Однако еще в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.Планер выполнен по интегральной схеме с высоко расположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, это пилотируемый вариант. Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, похож ли новый самолет на концепт из ролика — тайна за семью печатями.Против КитаяПрограмма NGAD — это целое семейство связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, орбитальные аппараты, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". Самолеты действуют в воздухе не в одиночку. Фрэнк Кендалл говорил, что к ним прикрепят "армию дронов". Каждый истребитель может одновременно управлять пятью летательными аппаратами.Министр ВВС подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик пока засекречены. Но не исключил, что линейку дронов представят раньше, чем истребитель. В США не первый год занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь о беспилотнике, берущем на себя некоторые функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.В России аналогичные беспилотные ведомые разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Это тяжелые дроны-невидимки С-70 "Охотник". Они могут не только сопровождать, но и самостоятельно выполнять боевые задачи. Летчик управляет электронным помощником прямо из кабины. А благодаря технологиям малозаметности и истребитель, и дрон эффективны даже в условиях высокой активности вражеской ПВО.Впрочем, главными соперниками перспективного истребителя в Пентагоне считают не российские, а китайские самолеты. Пекин серьезно продвинулся в разработке машины шестого поколения и представил свой концепт еще в 2021-м на выставке Airshow China. Тактико-технические характеристики и боевые возможности не раскрывают, однако известно, что серийное производство планируется наладить к 2035 году.Американцы очень боятся отстать. Пентагон регулярно проводит военные игры и компьютерные симуляции вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань. В большинстве сценариев США терпели поражение и НОАК удавалось закрепиться на острове. В одной из последних симуляций американцы одержали верх, но серьезно схитрив: перенеся боевые действия в ближайшее будущее. То есть использовали не только имеющиеся образцы техники и вооружений, но и перспективные, существующие сегодня только на чертежах. В этом сценарии у истребителей шестого поколения была ведущая роль.
https://ria.ru/20240702/letchiki-1956970079.html
сша
китай
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Андрей Коц
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
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безопасность, сша, китай, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, f-35, f-22, су-57
Безопасность, США, Китай, Министерство обороны США, Народно-освободительная армия Китая, F-35, F-22, Су-57
"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием

Министр ВВС США Кендалл: перспективный самолет нужно удешевить в три раза

© Staff Sgt. Peter ThompsonПилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Staff Sgt. Peter Thompson
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, у американского истребителя шестого поколения возникли проблемы. Сроки создания перспективного самолета в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance) могут серьезно сдвинуть вправо из-за ожидаемых астрономической стоимости и технологической сложности машины. В Пентагоне не отказываются от проекта, однако не в состоянии сказать, когда истребитель поступит на вооружение. О трудностях NGAD — в материале РИА Новости.

Дорогой и сложный

Конгрессмены, обсуждавшие в июне проект бюджета на 2026 финансовый год, указали, что NGAD — это непомерная финансовая нагрузка. Изготовление даже небольшой серийной партии сочли экономически неоправданным. Аналитики, изучив опыт СВО, сделали вывод: в конфликте высокой интенсивности массовость не менее важна, чем технологическое совершенство.
© Lockheed MartinВизуализация проекта самолета нового поколения NGAD
Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Lockheed Martin
Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD
Министр ВВС Фрэнк Кендалл выступил категорически против закрытия программы и предложил альтернативу: переработать дизайн перспективного истребителя и требования к нему, чтобы снизить итоговую стоимость. Пока, по оценкам, один самолет шестого поколения не менее чем в три раза дороже предшественника F-35 — до 300 миллионов долларов за единицу. Даже с учетом инфляции и других факторов, влияющих на ценообразование, это значительно превышает возможности среднесрочного военного бюджета.
"Эта платформа в нынешнем виде очень дорогая, — признал Кендалл. — Надеемся в ходе дальнейших работ снизить стоимость, в идеале — до уровня F-35. Но и F-35 весьма недешевый. Тем не менее NGAD по-прежнему в приоритете Военно-воздушных сил. Мы продолжаем изучать концепцию дизайна этого стелс-самолета, чтобы найти способы сэкономить, сохранив ключевые боевые характеристики".
© Lockheed MartinЧертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works
Чертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Lockheed Martin
Чертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works
Один из вариантов радикального удешевления — отказ от адаптивного двигателя. Ранее в Пентагоне называли силовую установку истребителя его визитной карточкой. Она способна приспосабливаться к условиям полета и менять свою конфигурацию для обеспечения наилучшей тяги и производительности в той или иной обстановке. Это повышает скоростные и высотные характеристики машины и снижает расход топлива. Однако сейчас в оборонном ведомстве обсуждают возможность разработки более дешевой альтернативы.

Характеристики засекречены

Программа NGAD полностью засекречена, тактико-технические характеристики и внешний вид самолета неизвестны. Работы продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2020-го полноразмерный прототип, по сообщениям американских военных, впервые поднялся в небо. Истребитель, получивший обозначение F-X, способен без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Совершенно невидим для высоко- и низкочастотных радаров, берет на борт гораздо больше вооружения, чем F-22 (пятое поколение). Их NGAD и должен заменить в 2030-х.
© Lockheed MartinКонцептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Lockheed Martin
Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin
Аналитики предполагают, что перспективный комплекс по размерам не уступает бомбардировщику. Также отмечали, что машину, вероятно, оснастят лазерным оружием. Внешний вид F-X — тема для спекуляций. Достоверной информации нет. Однако еще в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.
Планер выполнен по интегральной схеме с высоко расположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, это пилотируемый вариант. Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, похож ли новый самолет на концепт из ролика — тайна за семью печатями.

Против Китая

Программа NGAD — это целое семейство связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, орбитальные аппараты, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". Самолеты действуют в воздухе не в одиночку. Фрэнк Кендалл говорил, что к ним прикрепят "армию дронов". Каждый истребитель может одновременно управлять пятью летательными аппаратами.
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Министр ВВС подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик пока засекречены. Но не исключил, что линейку дронов представят раньше, чем истребитель. В США не первый год занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь о беспилотнике, берущем на себя некоторые функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.
В России аналогичные беспилотные ведомые разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Это тяжелые дроны-невидимки С-70 "Охотник". Они могут не только сопровождать, но и самостоятельно выполнять боевые задачи. Летчик управляет электронным помощником прямо из кабины. А благодаря технологиям малозаметности и истребитель, и дрон эффективны даже в условиях высокой активности вражеской ПВО.
© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкВ Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом
В Новосибирске выкатили первый летный образец Охотника с плоским соплом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом
Впрочем, главными соперниками перспективного истребителя в Пентагоне считают не российские, а китайские самолеты. Пекин серьезно продвинулся в разработке машины шестого поколения и представил свой концепт еще в 2021-м на выставке Airshow China. Тактико-технические характеристики и боевые возможности не раскрывают, однако известно, что серийное производство планируется наладить к 2035 году.
Американцы очень боятся отстать. Пентагон регулярно проводит военные игры и компьютерные симуляции вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань. В большинстве сценариев США терпели поражение и НОАК удавалось закрепиться на острове. В одной из последних симуляций американцы одержали верх, но серьезно схитрив: перенеся боевые действия в ближайшее будущее. То есть использовали не только имеющиеся образцы техники и вооружений, но и перспективные, существующие сегодня только на чертежах. В этом сценарии у истребителей шестого поколения была ведущая роль.
 
БезопасностьСШАКитайМинистерство обороны СШАНародно-освободительная армия КитаяF-35F-22Су-57
 
 
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