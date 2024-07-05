https://ria.ru/20240705/istoriya-1957768405.html
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС - РИА Новости, 05.07.2024
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
Комитет Госдумы по делам СНГ предложил создать учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:07
2024-07-05T20:07
2024-07-05T20:07
белоруссия
юрий афонин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил создать учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС, сообщил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин в своем Telegram-канале. "Решили поддержать инициативу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками о создании учебного пособия по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС. Совместно с Центральным Советом РУСО будет сформирована рабочая группа по разработке проекта учебного пособия", - написал он. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее провел заседание Политического исполкома ЦС СКП-КПСС. Афонин отметил, что в начале заседания председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко поздравил лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова с 80-летием и по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко вручил ему государственную награду - Орден Почета.
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, юрий афонин, геннадий зюганов, игорь карпенко, госдума рф, снг, евразийский экономический союз, общество
Белоруссия, Юрий Афонин, Геннадий Зюганов, Игорь Карпенко, Госдума РФ, СНГ, Евразийский экономический союз, Общество
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
В Госдуме предложили создать учебник по истории Великой Отечественной для ЕАЭС