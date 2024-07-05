Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/istoriya-1957768405.html
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС - РИА Новости, 05.07.2024
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС
Комитет Госдумы по делам СНГ предложил создать учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:07
2024-07-05T20:07
белоруссия
юрий афонин
геннадий зюганов
игорь карпенко
госдума рф
снг
евразийский экономический союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил создать учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС, сообщил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин в своем Telegram-канале. "Решили поддержать инициативу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками о создании учебного пособия по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС. Совместно с Центральным Советом РУСО будет сформирована рабочая группа по разработке проекта учебного пособия", - написал он. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее провел заседание Политического исполкома ЦС СКП-КПСС. Афонин отметил, что в начале заседания председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко поздравил лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова с 80-летием и по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко вручил ему государственную награду - Орден Почета.
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html
https://ria.ru/20240603/volodin-1950093066.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_876e07874e933c204f5cff5d1811674d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, юрий афонин, геннадий зюганов, игорь карпенко, госдума рф, снг, евразийский экономический союз, общество
Белоруссия, Юрий Афонин, Геннадий Зюганов, Игорь Карпенко, Госдума РФ, СНГ, Евразийский экономический союз, Общество
В Госдуме предложили создать учебник по истории ВОВ для ЕАЭС

В Госдуме предложили создать учебник по истории Великой Отечественной для ЕАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил создать учебное пособие по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС, сообщил депутат ГД от КПРФ Юрий Афонин в своем Telegram-канале.
"Решили поддержать инициативу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками о создании учебного пособия по истории Великой Отечественной войны для образовательных учреждений стран, входящих в ЕАЭС. Совместно с Центральным Советом РУСО будет сформирована рабочая группа по разработке проекта учебного пособия", - написал он.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Кравцов сообщил о конкурсе на создание единого учебника по истории
12 мая, 15:32
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее провел заседание Политического исполкома ЦС СКП-КПСС.
Афонин отметил, что в начале заседания председатель белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко поздравил лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова с 80-летием и по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко вручил ему государственную награду - Орден Почета.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Володин обвинил США и ЕС в переписывании истории
3 июня, 09:06
 
БелоруссияЮрий АфонинГеннадий ЗюгановИгорь КарпенкоГосдума РФСНГЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала