https://ria.ru/20240705/ispaniya-1957683035.html

Прокуратура Испании обжаловала отказ суда амнистировать Пучдемона

Прокуратура Испании обжаловала отказ суда амнистировать Пучдемона - РИА Новости, 05.07.2024

Прокуратура Испании обжаловала отказ суда амнистировать Пучдемона

Прокуратура Испании обжаловала отказ судьи Верховного суда Пабло Лларены амнистировать бывшего главу автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:00

2024-07-05T15:00

2024-07-05T15:00

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МАДРИД, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура Испании обжаловала отказ судьи Верховного суда Пабло Лларены амнистировать бывшего главу автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона, передает в пятницу новостное агентство EFE. По информации издания, прокуратура не согласна с решением Лларены, поскольку оно не соответствует закону. Несмотря на то, что суд обвинял Пучдемона в растрате госсредств, преступлении, которое не подлежит амнистии, представители политика настаивают на том, что у него не было намерений личного обогащения или ущерба финансовым интересам страны и ЕС. Как сообщалось ранее, 1 июля Лларена отказался амнистировать Пучдемона и согласился оставить в силе национальный ордер на арест бывшего главы автономного сообщества, бежавшего из королевства после организации референдума о независимости в 2017 году, несмотря на вступление в силу закона об амнистии. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот органический закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года. Под закон, по которому могут быть амнистированы более 370 человек, будут попадать действия с 1 ноября 2011 года, когда начались события процесса обретения независимости автономного сообщества. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Карлес Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html

https://ria.ru/20240621/kataloniya-1954532340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, европарламент, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции