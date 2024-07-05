https://ria.ru/20240705/ispanija-1957778295.html
В Испании задержали восемь пропагандистов ИГ*
В Испании задержали восемь пропагандистов ИГ* - РИА Новости, 05.07.2024
В Испании задержали восемь пропагандистов ИГ*
Правоохранительные органы Испании при сотрудничестве с Марокко задержали восемь пропагандистов террористической организации "Исламское государство"*, говорится... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:06
2024-07-05T21:06
2024-07-05T21:06
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МАДРИД, 5 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Испании при сотрудничестве с Марокко задержали восемь пропагандистов террористической организации "Исламское государство"*, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "В ходе операции, проведенной 2 июля Информационной службой Гражданской гвардии совместно с Генеральным управлением по надзору за территорией Марокко (DGST) … были задержаны восемь человек в Мелилье, Алькобендасе и Сан-Себастьян-де-лос-Рейес (Мадрид) и Малаге", - говорится в сообщении. Согласно ведомству, задержанными являются в основном молодые люди, которые делились и распространяли пропагандистские материалы, пригодные для террористической индоктринации третьих лиц и подстрекательства к совершению насильственных действий. Все они представали перед судом в четверг, 4 июля, и пятеро из них были заключены под стражу. Ранее сообщалось, что в настоящее время как в Испании, где объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, так и в Европе отмечается рост числа расследований в контексте пропаганды джихадистского терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240705/terrorizm-1957552379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, марокко, россия, исламское государство*, мелилья
В мире, Испания, Марокко, Россия, Исламское государство*, Мелилья
В Испании задержали восемь пропагандистов ИГ*
В Испании при сотрудничестве с Марокко задержали восемь пропагандистов ИГ