https://ria.ru/20240705/isakadze-1957695180.html
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе - РИА Новости, 05.07.2024
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе
Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:37
2024-07-05T15:37
2024-07-05T15:37
ссср
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
петр чайковский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957694874_0:219:2942:1874_1920x0_80_0_0_fa9744a909c05e6dba8c735b58fd113b.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Артистка не дожила меньше месяца до 78 лет. "Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание", - говорится в сообщении. Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года, в 1970 году окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. В 1970-1992 годах была солистом оркестра Московской филармонии. Удостоена многих наград, призов и премиальных званий.
ссср
грузия
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957694874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8389b8bc86653367ef60a73cf1b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, петр чайковский, в мире
СССР, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Петр Чайковский, В мире
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе
Экс-солистка оркестра Московской филармонии Исакадзе умерла на 78 году жизни