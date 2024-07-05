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Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе - РИА Новости, 05.07.2024
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15:37 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/isakadze-1957695180.html
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе - РИА Новости, 05.07.2024
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе
Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:37
2024-07-05T15:37
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ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Артистка не дожила меньше месяца до 78 лет. "Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание", - говорится в сообщении. Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года, в 1970 году окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. В 1970-1992 годах была солистом оркестра Московской филармонии. Удостоена многих наград, призов и премиальных званий.
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ссср, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, петр чайковский, в мире
СССР, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Петр Чайковский, В мире
Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе

Экс-солистка оркестра Московской филармонии Исакадзе умерла на 78 году жизни

© РИА Новости / Олег Макаров | Перейти в медиабанкСоветская скрипачка Лиана Исакадзе выступает на IV международном конкурсе им. П.И. Чайковского. 1970 год
Советская скрипачка Лиана Исакадзе выступает на IV международном конкурсе им. П.И. Чайковского. 1970 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Олег Макаров
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Советская скрипачка Лиана Исакадзе выступает на IV международном конкурсе им. П.И. Чайковского. 1970 год
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Артистка не дожила меньше месяца до 78 лет.
"Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание", - говорится в сообщении.
Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года, в 1970 году окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. В 1970-1992 годах была солистом оркестра Московской филармонии. Удостоена многих наград, призов и премиальных званий.
 
СССРГрузияТбилисиИраклий КобахидзеПетр ЧайковскийВ мире
 
 
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