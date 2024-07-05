https://ria.ru/20240705/isakadze-1957695180.html

Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе

Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе - РИА Новости, 05.07.2024

Умерла экс-солистка оркестра Московской филармонии Лиана Исакадзе

Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:37

2024-07-05T15:37

2024-07-05T15:37

ссср

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

петр чайковский

в мире

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ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Скончалась известная советская грузинская скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Артистка не дожила меньше месяца до 78 лет. "Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание", - говорится в сообщении. Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года, в 1970 году окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. В 1970-1992 годах была солистом оркестра Московской филармонии. Удостоена многих наград, призов и премиальных званий.

ссср

грузия

тбилиси

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ссср, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, петр чайковский, в мире