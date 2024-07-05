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В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов - РИА Новости, 05.07.2024
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23:34 05.07.2024 (обновлено: 23:55 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/iran-1957797957.html
В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов
В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов - РИА Новости, 05.07.2024
В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов
Избирательные участки, организованные на территории Ирана для проведения второго тура выборов президента, завершили работу, те, кто в данный момент находятся... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:34
2024-07-05T23:55
иран
в мире
масуд пезешкиан
саид джалили
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ТЕГЕРАН, 5 июл - РИА Новости. Избирательные участки, организованные на территории Ирана для проведения второго тура выборов президента, завершили работу, те, кто в данный момент находятся внутри участков, еще смогут проголосовать, передает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет страны (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше."Завершился период голосования на президентских выборах. На основании заявления официального представителя Наблюдательного совета процедура голосования будет проведена для всех, кто находится на избирательных участках", - говорится в сообщении агентства.Изначально время окончания голосования было назначено на 18.00 (17.30 мск), однако избирком страны трижды продлевал его, предоставляя возможность проголосовать тем, кто по каким-либо причинам не сделал этого в течение дня. По словам главы избиркома Ирана Мохсена Эслами, явка превысила 40%, что больше явки в ходе первого тура голосования.
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
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иран, в мире, масуд пезешкиан, саид джалили
Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
В Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов

Избирком: в Иране завершился второй тур внеочередных президентских выборов

© AP Photo / Hadi MizbanВторой тур выборов президента Ирана
Второй тур выборов президента Ирана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Второй тур выборов президента Ирана
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ТЕГЕРАН, 5 июл - РИА Новости. Избирательные участки, организованные на территории Ирана для проведения второго тура выборов президента, завершили работу, те, кто в данный момент находятся внутри участков, еще смогут проголосовать, передает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет страны (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов - лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
"Завершился период голосования на президентских выборах. На основании заявления официального представителя Наблюдательного совета процедура голосования будет проведена для всех, кто находится на избирательных участках", - говорится в сообщении агентства.
Изначально время окончания голосования было назначено на 18.00 (17.30 мск), однако избирком страны трижды продлевал его, предоставляя возможность проголосовать тем, кто по каким-либо причинам не сделал этого в течение дня. По словам главы избиркома Ирана Мохсена Эслами, явка превысила 40%, что больше явки в ходе первого тура голосования.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 21:46
 
ИранВ миреМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
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