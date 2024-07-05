https://ria.ru/20240705/iran-1957791293.html

В Тегеране избиратели продолжают голосовать даже в поздний час

В Тегеране избиратели продолжают голосовать даже в поздний час - РИА Новости, 05.07.2024

В Тегеране избиратели продолжают голосовать даже в поздний час

Жители иранской столицы, несмотря на наступление позднего вечера, продолжают приходить на избирательные участки, организованные для проведения сегодня второго... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:34

2024-07-05T22:34

2024-07-05T22:34

в мире

иран

тегеран (город)

масуд пезешкиан

саид джалили

мостафа пурмохаммади

президентские выборы в иране

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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Жители иранской столицы, несмотря на наступление позднего вечера, продолжают приходить на избирательные участки, организованные для проведения сегодня второго тура внеочередных президентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. По наблюдениям корреспондента, к вечеру, после того, как спала жара, достигшая сегодня сорока одного градуса, явка стала более активной. Это было заметнее по крупным, хорошо известным в Тегеране избирательным участкам, где обычно собирается много желающих проголосовать, и куда приходят отдать свой голос представители иранской политической элиты. В небольших районных пунктах участие избирателей было на среднем уровне. На всех посещенных корреспондентом участках были усилены меры безопасности, процесс голосования проходит в спокойной обстановке. Изначально время окончания голосования было назначено на 18:00 (17:30 мск), однако избирком страны трижды продлевал его, предоставляя возможность проголосовать тем, кто по каким-либо причинам не сделал этого в течение дня. До полуночи по местному времени, когда избирательные участки закроются, осталось чуть менее полутора часов, но уже к данному моменту, по словам главы избиркома Ирана Мохсена Эслами, явка превысила 40%, что больше уровня, достигнутого в ходе первого тура голосования. Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. По итогам первого тура лидировал реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шел в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей. Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно было набрать более 50% голосов избирателей, поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, был назначен второй, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - Пезешкиан и Джалили.

https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

https://ria.ru/20240705/iran-1957784959.html

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

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в мире, иран, тегеран (город), масуд пезешкиан, саид джалили, мостафа пурмохаммади, президентские выборы в иране