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Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов - РИА Новости, 05.07.2024
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21:46 05.07.2024 (обновлено: 22:00 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/iran-1957784959.html
Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов
Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов - РИА Новости, 05.07.2024
Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов
Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:46
2024-07-05T22:00
иран
в мире
саид джалили
масуд пезешкиан
мостафа пурмохаммади
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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами."Уровень участия населения в выборах превзошел уровень участия в ходе первого тура голосования", - цитирует агентство Fars слова Эслами.Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.По итогам первого тура лидировал реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шел в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно было набрать более 50% голосов избирателей, поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, был назначен второй, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - Пезешкиан и Джалили.
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
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иран, в мире, саид джалили, масуд пезешкиан, мостафа пурмохаммади
Иран, В мире, Саид Джалили, Масуд Пезешкиан, Мостафа Пурмохаммади
Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов

Избирком: явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40%

© AP Photo / Hadi MizbanВыборы президента Ирана
Выборы президента Ирана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Выборы президента Ирана
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами.
"Уровень участия населения в выборах превзошел уровень участия в ходе первого тура голосования", - цитирует агентство Fars слова Эслами.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.
По итогам первого тура лидировал реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шел в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно было набрать более 50% голосов избирателей, поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, был назначен второй, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - Пезешкиан и Джалили.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
4 июля, 02:29
 
ИранВ миреСаид ДжалилиМасуд ПезешкианМостафа Пурмохаммади
 
 
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