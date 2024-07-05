https://ria.ru/20240705/iran-1957784959.html

Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов

Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов - РИА Новости, 05.07.2024

Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов

Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:46

2024-07-05T21:46

2024-07-05T22:00

иран

в мире

саид джалили

масуд пезешкиан

мостафа пурмохаммади

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957602135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c09147b190230df7f32804450dde693.jpg

ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами."Уровень участия населения в выборах превзошел уровень участия в ходе первого тура голосования", - цитирует агентство Fars слова Эслами.Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.По итогам первого тура лидировал реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шел в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно было набрать более 50% голосов избирателей, поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, был назначен второй, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - Пезешкиан и Джалили.

https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, саид джалили, масуд пезешкиан, мостафа пурмохаммади