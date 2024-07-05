Явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40 процентов
Избирком: явка во втором туре президентских выборов в Иране превышает 40%
© AP Photo / Hadi MizbanВыборы президента Ирана
© AP Photo / Hadi Mizban
Выборы президента Ирана
ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов Ирана, которые проходят в пятницу, уже превышает 40%, заявил глава избиркома Ирана Мохсен Эслами.
"Уровень участия населения в выборах превзошел уровень участия в ходе первого тура голосования", - цитирует агентство Fars слова Эслами.
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Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.
По итогам первого тура лидировал реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллиона голосов. Его главный конкурент, кандидат от консервативного крыла Саид Джалили, шел в отрыве примерно на миллион избирателей - за него проголосовали более 9,4 миллиона человек. Замыкал тройку Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов. На последнем месте в борьбе за президентское кресло находился Мостафа Пурмохаммади: он получил более 206 тысяч голосов избирателей.
Для победы на президентских выборах в Иране кандидату нужно было набрать более 50% голосов избирателей, поскольку ни один не получил такого количества голосов в первом туре, был назначен второй, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, - Пезешкиан и Джалили.
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