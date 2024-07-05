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В Иране начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 05.07.2024
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07:44 05.07.2024 (обновлено: 11:26 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/iran-1957547875.html
В Иране начался второй тур президентских выборов
В Иране начался второй тур президентских выборов - РИА Новости, 05.07.2024
В Иране начался второй тур президентских выборов
Избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов, начали свою работу по всему Ирану, граждане страны будут... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:44
2024-07-05T11:26
в мире
иран
россия
тегеран (город)
масуд пезешкиан
саид джалили
мохаммад мохбер
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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов, начали свою работу по всему Ирану, граждане страны будут выбирать нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. После гибели президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту, должность которого занимает в настоящее время Мохаммад Мохбер. Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. Победу на президентских выборах в Иране кандидату обеспечивает получение более 50% голосов избирателей. Поскольку ни один кандидат не получил такого количества голосов, был назначен второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Избирательные участки в Иране, как правило, расположены в мечетях и учебных заведениях среднего и высшего звена. Помимо стационарных избирательных участков для удобства проведения голосования предусмотрены и передвижные. Кандидатами, за одного из которых иранцы голосовали в первом туре, стали четыре политика: реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллионов голосов, консерватор Саид Джалили, за которого проголосовали более 9,4 миллиона человек, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов, и клирик Мостафа Пурмохаммади, собравший более 206 тысяч голосов. Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москвой неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html
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в мире, иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, саид джалили, мохаммад мохбер
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Саид Джалили, Мохаммад Мохбер
В Иране начался второй тур президентских выборов

В Иране открылись избирательные участки второго тура выборов президента

© AP Photo / Vahid SalemiВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране. 5 июля 2024
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране. 5 июля 2024
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Избирательные участки, организованные для проведения второго тура внеочередных президентских выборов, начали свою работу по всему Ирану, граждане страны будут выбирать нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
После гибели президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту, должность которого занимает в настоящее время Мохаммад Мохбер.
Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.
Победу на президентских выборах в Иране кандидату обеспечивает получение более 50% голосов избирателей. Поскольку ни один кандидат не получил такого количества голосов, был назначен второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Избирательные участки в Иране, как правило, расположены в мечетях и учебных заведениях среднего и высшего звена. Помимо стационарных избирательных участков для удобства проведения голосования предусмотрены и передвижные.
Кандидатами, за одного из которых иранцы голосовали в первом туре, стали четыре политика: реформист Масуд Пезешкиан, получивший более 10,4 миллионов голосов, консерватор Саид Джалили, за которого проголосовали более 9,4 миллиона человек, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший более 3,3 миллиона голосов, и клирик Мостафа Пурмохаммади, собравший более 206 тысяч голосов.
Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москвой неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Масуд ПезешкианСаид ДжалилиМохаммад Мохбер
 
 
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