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Схрон с самодельной бомбой и патронами нашли возле кладбища в Ингушетии - РИА Новости, 05.07.2024
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17:46 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ingushetija-1957736893.html
Схрон с самодельной бомбой и патронами нашли возле кладбища в Ингушетии
Схрон с самодельной бомбой и патронами нашли возле кладбища в Ингушетии - РИА Новости, 05.07.2024
Схрон с самодельной бомбой и патронами нашли возле кладбища в Ингушетии
Схрон, в котором находилась мощная самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, а также больше 500 патронов, нашли возле кладбища в Ингушетии,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:46
2024-07-05T17:46
назрань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Схрон, в котором находилась мощная самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, а также больше 500 патронов, нашли возле кладбища в Ингушетии, предположительно, тайник был устроен десять лет назад, сообщило региональное МВД. По данным министерства, схрон обнаружили рабочие на территории одного из кладбищ Назрани. "Из тайника было изъято самодельное взрывное устройство в виде алюминиевого ведра, наполненного тремя килограммами смеси аммиачной селитры с алюминиевой пудрой, 36 граммами тротила и поражающими элементами (болты и гайки) и снабженного электродетонатором. Кроме того, там находилось 560 винтовочных патронов калибра 7,62 миллиметров со следами коррозии и прибор для ведения бесшумной стрельбы для автоматического огнестрельного оружия", - говорится в сообщении. По данным МВД, предположительно, схрон был устроен около 10 лет назад. Все изъятое нем направлено на экспертизу.
https://ria.ru/20240702/skhron-1956829935.html
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назрань
республика ингушетия
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назрань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика ингушетия
Назрань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Ингушетия
Схрон с самодельной бомбой и патронами нашли возле кладбища в Ингушетии

В Ингушетии нашли схрон с бомбой и 500 патронами

© Фото : МВД по Республике ИнгушетияСхрон с самодельным взрывным устройством и боеприпасами в Назрани
Схрон с самодельным взрывным устройством и боеприпасами в Назрани - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : МВД по Республике Ингушетия
Схрон с самодельным взрывным устройством и боеприпасами в Назрани
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Схрон, в котором находилась мощная самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, а также больше 500 патронов, нашли возле кладбища в Ингушетии, предположительно, тайник был устроен десять лет назад, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, схрон обнаружили рабочие на территории одного из кладбищ Назрани.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами
2 июля, 12:08
«
"Из тайника было изъято самодельное взрывное устройство в виде алюминиевого ведра, наполненного тремя килограммами смеси аммиачной селитры с алюминиевой пудрой, 36 граммами тротила и поражающими элементами (болты и гайки) и снабженного электродетонатором. Кроме того, там находилось 560 винтовочных патронов калибра 7,62 миллиметров со следами коррозии и прибор для ведения бесшумной стрельбы для автоматического огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.
По данным МВД, предположительно, схрон был устроен около 10 лет назад. Все изъятое нем направлено на экспертизу.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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