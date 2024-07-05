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За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.07.2024
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10:58 05.07.2024 (обновлено: 12:14 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/imuschestvo-1957590396.html
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.07.2024
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:58
2024-07-05T12:14
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе."Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления", — говорится в пояснительной записке.Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство.Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое.Он подчеркнул, что отдельные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.
https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

В ГД внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе.
"Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления", — говорится в пояснительной записке.
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Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство.
Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое.
Он подчеркнул, что отдельные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.
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