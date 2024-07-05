https://ria.ru/20240705/imuschestvo-1957590396.html

За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество - РИА Новости, 05.07.2024

За организацию незаконной миграции могут начать конфисковывать имущество

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:58

2024-07-05T10:58

2024-07-05T12:14

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, документ доступен в думской электронной базе."Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления", — говорится в пояснительной записке.Сейчас организация незаконного въезда в Россию, пребывания или транзита иностранцев или лиц без гражданства наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Инициативу о конфискации имущества в июне поддержало правительство.Как сообщал в начале июля министр внутренних дел Владимир Колокольцев, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось более чем вдвое.Он подчеркнул, что отдельные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.

https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html

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