https://ria.ru/20240705/himars-1957702231.html

ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке

ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке

Украинские военные при обстреле заправочной станции в Донецке предположительно применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:07

2024-07-05T16:07

2024-07-05T18:27

специальная военная операция на украине

россия

донецк

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные при обстреле заправочной станции в Донецке предположительно применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра установлено, что было попадание, предположительно, из РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты, которые обнаружены на месте осмотра, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Очевидец происшествия рассказала, что одним из пострадавших оказался сотрудник АЗС, он получил осколочное ранение в ногу. "Он стоял у колонки и заправлял. Когда ударило, он был за колонкой. И осколком чуть-чуть ранило ногу, немного выше колена", - сказала Мария. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 89 единиц различных боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений и еще 3 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html

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донецк

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Следственные действия на месте обстрела автозаправки в Донецке Украинские войска применили предположительно американскую РСЗО HIMARS при обстреле автозаправки в Донецке, заявил представитель Следственного комитета России. По данным СЦКК, в результате обстрела данного района ранены пять человек, в том числе девочка 2011 года рождения. 2024-07-05T16:07 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины