https://ria.ru/20240705/himars-1957702231.html
ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке
ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке
Украинские военные при обстреле заправочной станции в Донецке предположительно применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:07
2024-07-05T16:07
2024-07-05T18:27
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские военные при обстреле заправочной станции в Донецке предположительно применили американскую РСЗО HIMARS, заявил представитель Следственного комитета России. "В результате осмотра установлено, что было попадание, предположительно, из РСЗО HIMARS. Осколки и фрагменты, которые обнаружены на месте осмотра, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Очевидец происшествия рассказала, что одним из пострадавших оказался сотрудник АЗС, он получил осколочное ранение в ногу. "Он стоял у колонки и заправлял. Когда ударило, он был за колонкой. И осколком чуть-чуть ранило ногу, немного выше колена", - сказала Мария. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 89 единиц различных боеприпасов. Погиб 1 мирный житель, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений и еще 3 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html
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Следственные действия на месте обстрела автозаправки в Донецке
Украинские войска применили предположительно американскую РСЗО HIMARS при обстреле автозаправки в Донецке, заявил представитель Следственного комитета России.
По данным СЦКК, в результате обстрела данного района ранены пять человек, в том числе девочка 2011 года рождения.
2024-07-05T16:07
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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ, предположительно, применили HIMARS при обстреле АЗС в Донецке
СК: ВСУ при обстреле АЗС в Донецке, предположительно, применили РСЗО HIMARS