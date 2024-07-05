https://ria.ru/20240705/gubernator-1957598136.html
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия - РИА Новости, 05.07.2024
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:23
2024-07-05T11:23
2024-07-05T11:24
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7722760c76745d263f6dad3e6dad3002.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. Воздушную тревогу в городе объявили в 10.19 мск. "Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3c6abfd698ab885f5129d1b35793498f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия
Губернатор Севастополя Развожаев призвал всех срочно занять места в укрытиях