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Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 05.07.2024 (обновлено: 11:24 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/gubernator-1957598136.html
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия - РИА Новости, 05.07.2024
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:23
2024-07-05T11:24
севастополь
михаил развожаев
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. Воздушную тревогу в городе объявили в 10.19 мск. "Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия

Губернатор Севастополя Развожаев призвал всех срочно занять места в укрытиях

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги.
Воздушную тревогу в городе объявили в 10.19 мск.
"Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве", - написал Развожаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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