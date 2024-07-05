https://ria.ru/20240705/gubernator-1957598136.html

Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия

Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия - РИА Новости, 05.07.2024

Губернатор Севастополя призвал всех срочно отправиться в укрытия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:23

2024-07-05T11:23

2024-07-05T11:24

севастополь

михаил развожаев

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596644818_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7722760c76745d263f6dad3e6dad3002.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале призвал всех срочно занять места в укрытиях на фоне объявленной воздушной тревоги. Воздушную тревогу в городе объявили в 10.19 мск. "Срочно примите меры безопасности! Займите места во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность