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В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом - РИА Новости, 05.07.2024
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19:47 05.07.2024 (обновлено: 20:31 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html
В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом
В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом - РИА Новости, 05.07.2024
В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом
В отдельных районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков вечером в пятницу, в ближайшие часы столицу накроет вторая волна ливней с градом и сильными... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:47
2024-07-05T20:31
москва
зеленоградский административный округ
петр бирюков
общество
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В отдельных районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков вечером в пятницу, в ближайшие часы столицу накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале."За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", - цитируют комплекс в сообщении заместителя мэра Петра Бирюкова.В ближайшие часы столицу, как сообщается, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду."Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в сообщении.
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москва, зеленоградский административный округ, петр бирюков, общество, россия
Москва, Зеленоградский административный округ, Петр Бирюков, Общество, Россия
В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом

Комплекс горхозяйства: Москву может накрыть более мощная волна ливней с грозами

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В отдельных районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков вечером в пятницу, в ближайшие часы столицу накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.
"За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", - цитируют комплекс в сообщении заместителя мэра Петра Бирюкова.
В ближайшие часы столицу, как сообщается, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду.
"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в сообщении.
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