https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html

В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом

В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом - РИА Новости, 05.07.2024

В ближайшие часы Москву может накрыть более мощная волна ливней с градом

В отдельных районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков вечером в пятницу, в ближайшие часы столицу накроет вторая волна ливней с градом и сильными... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:47

2024-07-05T19:47

2024-07-05T20:31

москва

зеленоградский административный округ

петр бирюков

общество

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В отдельных районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков вечером в пятницу, в ближайшие часы столицу накроет вторая волна ливней с градом и сильными порывами ветра, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале."За прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на северо-западе, севере столицы и в Зеленоградском административном округе. Зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники", - цитируют комплекс в сообщении заместителя мэра Петра Бирюкова.В ближайшие часы столицу, как сообщается, может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 метров в секунду."Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - подчеркнули в сообщении.

https://ria.ru/20240705/domodedovo-1957765851.html

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зеленоградский административный округ

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Гроза, ливень и ураганный ветер в Москве Стихия в Москве и области: гроза, ливень и ураганный ветер. Видео корреспондентов РИА Новости. В субботу после всех катаклизмов последних дней в столице установится спокойная погода с температурой около 22-24 градусов, говорят синоптики. 2024-07-05T19:47 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, зеленоградский административный округ, петр бирюков, общество, россия