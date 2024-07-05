https://ria.ru/20240705/gretsiya-1957798938.html

Греческая полиция запретила семейный парад Family pride

Греческая полиция запретила семейный парад Family pride - РИА Новости, 05.07.2024

Греческая полиция запретила семейный парад Family pride

Греческая полиция запретила проводить в субботу в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин семейный парад Family pride в защиту традиционных семейных... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:48

2024-07-05T23:48

2024-07-05T23:49

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АФИНЫ, 5 июн - РИА Новости. Греческая полиция запретила проводить в субботу в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин семейный парад Family pride в защиту традиционных семейных ценностей из-за "угрозы общественной безопасности" после того, как противники этого мероприятия решили собраться в том же районе. Сообщение о запрете парада опубликовало управление полиции Аттики. "Решением начальника полиции Афин запрещено проводить в субботу два публичных собрания под открытым небом, о которых было объявлено на территории муниципалитета Палео Фалиро", - говорится в сообщении. Это акция организации El Hero ("Герой") в защиту семьи и собрание их противников - организаций под названиями "Инициатива антифашистов из южных пригородов и солидарность" и "Инициатива людей против family pride". Проводить какие-либо публичные собрания на открытом воздухе, связанные с вышеуказанными собраниями, с 12.00 6 июля 2024 года года до 23.59 6 июля 2024 года в городском округе Палео Фалиро, говорится в уведомлении. "Указанный запрет введен, поскольку одновременное проведение вышеуказанных собраний противоборствующими группами представляет серьезную угрозу общественной безопасности и грозит серьезным нарушением социально-экономической жизни на конкретной территории, движению автомобилей, пешеходов и общественного транспорта, работы инфраструктуры и социальных объектов района", - пояснила полиция запрет. Полиция также утверждает, что организаторы не уведомили местное управление полиции о своем намерении пригласить широкую общественность принять участие в публичном собрании на открытом воздухе, в нарушение установленного законодательством порядка. Портал pronews.gr в связи с запретом заявил, что теперь в Греции разрешены только акции гомосексуалистов. "В Греции теперь разрешены только мероприятия для гомосексуалистов, о чем свидетельствуют факты. Решением греческой полиции проведение собрания с участием людей в поддержку института семьи, которое было заявлено в районе Палео Фалиро, запрещено, поскольку, как говорилось в сообщении, оно якобы "представляет" серьезную опасность для порядка и безопасности в районе, наряду с другими отговорками типа "они не сообщили вовремя". В то же время, чтобы создать видимость того, что руководство полиции якобы "совершенно справедливо", оно запретило и контрмитинг, о котором было объявлено только с целью запретить собрание в защиту семьи", - пишет портал. Он напоминает, что в Салониках несколько дней назад проходил парад гомосексуалистов "Европрайд" и был объявлен митинг их противников, но были запрещены не оба мероприятия, а только второе. В последние годы в Греции идет крайне агрессивная пропаганда ЛГБТ*, которой трудно противостоять тем, кто поддерживает традиционную семью. Недавно парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Его противников обвиняют в гомофобии. Месяц назад сторонники традиционной семьи и традиционных ценностей решили отметить 6 июля день семьи и провести Family pride - парад, названный по аналогии с так называемыми "парадами гордости" (Pride) сторонников ЛГБТ*. Организаторы отмечают, что Греция отпразднует день семьи вслед за Сербией и Болгарией. "Pride family – день семьи, день, который станет основой для сохранения и развития нации. Праздник каждой семьи, каждого гражданина, ваш праздник. День, когда каждый наш шаг будет шагом к сохранению жизни, наших обычаев, традиций, институтов, ценностей, добродетелей и любви к будущему с перспективами и идеалами. Мы гордимся нашей семьей. Институт семьи больше не находится в кризисе", - говорится на специально созданном сайте. Организаторы заявляют, что семья - это здоровье, это свет, это будущее, и подчеркивают важность семьи в формировании здоровых личностей и воспитании честных и нравственных людей в обществе.** Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html

https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html

https://ria.ru/20231028/flag-1905843518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, афины, аттика, в мире