https://ria.ru/20240705/gosduma-1957700945.html

В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию

В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024

В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя, чтобы не быть втянутым в конфликт на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:03

2024-07-05T16:03

2024-07-05T16:03

виктор орбан

госдума рф

россия

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя, чтобы не быть втянутым в конфликт на стороне НАТО, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя. Понятно, зачем ему это - Орбана пытаются втянуть в конфликт на стороне НАТО, что ему совершенно точно не нужно", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, венгерский лидер идëт на опережение и пытается стать посредником. "Умная позиция, на которой долгие годы играл президент Турции. Роль примирителя новая для Орбана, и пока мы не понимаем его эффективности в ней", - добавил парламентарий.

https://radiosputnik.ru/20240705/orban-1957680469.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html

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виктор орбан, госдума рф, россия, визит орбана в россию