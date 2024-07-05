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В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию
В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя, чтобы не быть втянутым в конфликт на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:03
2024-07-05T16:03
2024-07-05T16:03
виктор орбан
госдума рф
россия
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя, чтобы не быть втянутым в конфликт на стороне НАТО, считает депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. "Орбан пытается перехватить инициативу проведения мирных переговоров Россия - НАТО на себя. Понятно, зачем ему это - Орбана пытаются втянуть в конфликт на стороне НАТО, что ему совершенно точно не нужно", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, венгерский лидер идëт на опережение и пытается стать посредником. "Умная позиция, на которой долгие годы играл президент Турции. Роль примирителя новая для Орбана, и пока мы не понимаем его эффективности в ней", - добавил парламентарий.
https://radiosputnik.ru/20240705/orban-1957680469.html
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виктор орбан, госдума рф, россия, визит орбана в россию
Виктор Орбан, Госдума РФ, Россия, Визит Орбана в Россию
В Госдуме прокомментировали визит Орбана в Россию
Депутат Толмачев: Орбан пытается перехватить инициативу переговоров Россия-НАТО