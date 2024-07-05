https://ria.ru/20240705/gimn-1957667917.html

Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике

Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2024

Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:22

2024-07-05T14:22

2024-07-05T14:22

россия

нальчик

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном отношении к Государственному гимну РФ в школе в Нальчике. В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал два видео из общеобразовательной школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. "Мною направлен запрос в соответствующие органы для рассмотрения данного факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения", - написал Каратполов.

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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф