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Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2024
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:22
2024-07-05T14:22
2024-07-05T14:22
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном отношении к Государственному гимну РФ в школе в Нальчике. В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал два видео из общеобразовательной школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. "Мною направлен запрос в соответствующие органы для рассмотрения данного факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения", - написал Каратполов.
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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф
Россия, Нальчик, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике
Глава комитета ГД Картаполов обратился в органы из-за видео из школы в Нальчике