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Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2024
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14:22 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/gimn-1957667917.html
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике - РИА Новости, 05.07.2024
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике
Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:22
2024-07-05T14:22
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном отношении к Государственному гимну РФ в школе в Нальчике. В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал два видео из общеобразовательной школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах. "Мною направлен запрос в соответствующие органы для рассмотрения данного факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения", - написал Каратполов.
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россия, нальчик, андрей картаполов, госдума рф
Россия, Нальчик, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Глава комитета ГД обратился в органы из-за видео с гимном в Нальчике

Глава комитета ГД Картаполов обратился в органы из-за видео из школы в Нальчике

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЗдание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике
Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Здание правительства Кабардино-Балкарской Республики в Нальчике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил в своем Telegram-канале, что обратился "в соответствующие органы" в связи с информацией о неуважительном отношении к Государственному гимну РФ в школе в Нальчике.
В своем Telegram-канале парламентарий опубликовал два видео из общеобразовательной школы № 33 в Нальчике. На видео некоторые граждане во время гимна РФ не встали для торжественного исполнения, а остались на своих местах в актовом зале, несколько человек сидят в телефонах.
«
"Мною направлен запрос в соответствующие органы для рассмотрения данного факта с целью оценки указанной информации и принятия по нему процессуального решения", - написал Каратполов.
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