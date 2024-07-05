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В Германии заявили о дискредитации несогласных с курсом правительства - РИА Новости, 05.07.2024
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19:34 05.07.2024 (обновлено: 19:36 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/germaniya-1957764465.html
В Германии заявили о дискредитации несогласных с курсом правительства
В Германии заявили о дискредитации несогласных с курсом правительства - РИА Новости, 05.07.2024
В Германии заявили о дискредитации несогласных с курсом правительства
В Германии массово дискредитируются люди, выражающие отличное от позиции правительства мнение, а во главе этого процесса стоит партия "Зелёные", заявила в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:34
2024-07-05T19:36
в мире
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сара вагенкнехт
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Германии массово дискредитируются люди, выражающие отличное от позиции правительства мнение, а во главе этого процесса стоит партия "Зелёные", заявила в интервью изданию Tagesspiegel недавно основавшая свою партию известный политик Сара Вагенкнехт. "Вызывает беспокойство то, как сужается спектр мнений в нашей стране. Министерство образования рассматривает возможность прекращения финансирования несогласных учёных. Любой, кто отклоняется от мнения правительства, клеймится как правый или близкий к (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. По данным опросов, более половины населения уже не решается свободно выражать свое мнение. "Зеленые" являются основной движущей силой этой авторитарной культуры отмены, имеющей тоталитарные черты", - сказала Вагенкнехт. Также она заявила, что её партия, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), не собирается вступать в коалицию с "Зелёными", а также правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). ССВ был основан в январе этого года. В бундестаге партия представлена десятью депутатами, которые покинули партию "Левые". На прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент ССВ набрал 6,2% голосов.
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в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, владимир путин
В мире, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин
В Германии заявили о дискредитации несогласных с курсом правительства

Вагенкнехт: несогласных с правительством в Германии клеймят агентами Путина

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Германии массово дискредитируются люди, выражающие отличное от позиции правительства мнение, а во главе этого процесса стоит партия "Зелёные", заявила в интервью изданию Tagesspiegel недавно основавшая свою партию известный политик Сара Вагенкнехт.
"Вызывает беспокойство то, как сужается спектр мнений в нашей стране. Министерство образования рассматривает возможность прекращения финансирования несогласных учёных. Любой, кто отклоняется от мнения правительства, клеймится как правый или близкий к (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину. По данным опросов, более половины населения уже не решается свободно выражать свое мнение. "Зеленые" являются основной движущей силой этой авторитарной культуры отмены, имеющей тоталитарные черты", - сказала Вагенкнехт.
Также она заявила, что её партия, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), не собирается вступать в коалицию с "Зелёными", а также правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).
ССВ был основан в январе этого года. В бундестаге партия представлена десятью депутатами, которые покинули партию "Левые". На прошедших в воскресенье выборах в Европейский парламент ССВ набрал 6,2% голосов.
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