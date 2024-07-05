https://ria.ru/20240705/gaz-1957544071.html
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
Нисходящая тенденция на европейском газовом рынке вряд ли сохранится, так как его участники пришли к балансировке, при этом "новая нормальность" для европейцев... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:41
2024-07-05T06:41
2024-07-05T06:42
европа
азия
нидерланды
игорь юшков
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в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нисходящая тенденция на европейском газовом рынке вряд ли сохранится, так как его участники пришли к балансировке, при этом "новая нормальность" для европейцев – зависимость от цен на газ на азиатском рынке, сказал в комментарии РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до отметки чуть выше 330 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Это близко к уровням мая-июня 2021 года – самого начала газового кризиса в регионе. Рекордным за первое полугодие был показатель 2022 года – 1138,8 доллара. Он выше средней цены за текущий год в 3,4 раза. "Будет ли сохранение нисходящей тенденции? Нет, наверное, вот мы к некоторой балансировке рынка пришли", – отметил Юшков. Динамика цен будет зависеть от "множества факторов". Например, от того, как быстро будет расти объем потребления в Азии, но "это уже долгосрочная перспектива", отметил эксперт. Кроме того, на период с 2026 по 2030 годы намечен ввод в эксплуатацию ряда новых больших заводов по сжижению газа в США, Катаре и Австралии. "Но к тому моменту нарастет и объем потребления. Блумберг недавно публиковал материал, в котором указывал на то, что существенная доля заводов по сжижения газа была построена более двадцати лет назад. А значит, их ресурсная база уже близка к истощению, заводы все чаще и дольше будут ремонтироваться, и это тоже будет негативно сказываться на объемах предложений СПГ на рынке", – продолжил он. Сейчас рынок будет испытывать, скорее, сезонные колебания, полагает Юшков. В межсезонье – осенью и весной – цены будут снижаться, а зимой и летом – в пик потребления – расти. Зимой спрос на газ растет из-за необходимости отопления, а летом – охлаждения, что требует большого объема энергии, объяснил эксперт. Более того, летние сезоны становятся все более засушливыми и жаркими, особенно в Европе – это чревато ухудшением работы гидростанций и атомных станций из-за нагрева воды или ее нехватки, добавил он. Еще одна характерная особенность, которая становится все более ярко выраженной на газовом рынке Европы – "зависимость от цен на азиатском рынке", отметил Юшков. Чем больше доля сжиженного газа в потреблении европейцев, тем больше они зависят от азиатского рынка, продолжил он. "СПГ – это мобильные средства доставки газа, и если цены в Азии поднимаются выше европейских, то объемы СПГ начинают уходить на азиатский рынок, чтобы больше заработать", – сказал собеседник агентства. В результате в Европе возникает определенный дефицит газа и цены там поднимаются, продолжил эксперт. Тогда сжиженный газ начинает обратно перетекать на европейский рынок, потому что туда выгоднее поставлять. "Эта взаимосвязанность рынков и так называемый ценовой арбитраж между рынками – это новая нормальность, с которой придется Европе жить. Объемы потребления и цены в Азии теперь напрямую влияют на европейцев", – сказал он в заключение.
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
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европа, азия, нидерланды, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Европа, Азия, Нидерланды, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
Эксперт Юшков: Европа стала зависеть от азиатского рынка газа
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нисходящая тенденция на европейском газовом рынке вряд ли сохранится, так как его участники пришли к балансировке, при этом "новая нормальность" для европейцев – зависимость от цен на газ на азиатском рынке, сказал в комментарии РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Средняя биржевая стоимость газовых фьючерсов в Европе по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах
) по итогам первого полугодия снизилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до отметки чуть выше 330 долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Это близко к уровням мая-июня 2021 года – самого начала газового кризиса в регионе. Рекордным за первое полугодие был показатель 2022 года – 1138,8 доллара. Он выше средней цены за текущий год в 3,4 раза.
"Будет ли сохранение нисходящей тенденции? Нет, наверное, вот мы к некоторой балансировке рынка пришли", – отметил Юшков. Динамика цен будет зависеть от "множества факторов". Например, от того, как быстро будет расти объем потребления в Азии
, но "это уже долгосрочная перспектива", отметил эксперт. Кроме того, на период с 2026 по 2030 годы намечен ввод в эксплуатацию ряда новых больших заводов по сжижению газа в США, Катаре и Австралии.
"Но к тому моменту нарастет и объем потребления. Блумберг недавно публиковал материал, в котором указывал на то, что существенная доля заводов по сжижения газа была построена более двадцати лет назад. А значит, их ресурсная база уже близка к истощению, заводы все чаще и дольше будут ремонтироваться, и это тоже будет негативно сказываться на объемах предложений СПГ на рынке", – продолжил он.
Сейчас рынок будет испытывать, скорее, сезонные колебания, полагает Юшков. В межсезонье – осенью и весной – цены будут снижаться, а зимой и летом – в пик потребления – расти. Зимой спрос на газ растет из-за необходимости отопления, а летом – охлаждения, что требует большого объема энергии, объяснил эксперт. Более того, летние сезоны становятся все более засушливыми и жаркими, особенно в Европе – это чревато ухудшением работы гидростанций и атомных станций из-за нагрева воды или ее нехватки, добавил он.
Еще одна характерная особенность, которая становится все более ярко выраженной на газовом рынке Европы – "зависимость от цен на азиатском рынке", отметил Юшков. Чем больше доля сжиженного газа в потреблении европейцев, тем больше они зависят от азиатского рынка, продолжил он. "СПГ – это мобильные средства доставки газа, и если цены в Азии поднимаются выше европейских, то объемы СПГ начинают уходить на азиатский рынок, чтобы больше заработать", – сказал собеседник агентства.
В результате в Европе возникает определенный дефицит газа и цены там поднимаются, продолжил эксперт. Тогда сжиженный газ начинает обратно перетекать на европейский рынок, потому что туда выгоднее поставлять. "Эта взаимосвязанность рынков и так называемый ценовой арбитраж между рынками – это новая нормальность, с которой придется Европе жить. Объемы потребления и цены в Азии теперь напрямую влияют на европейцев", – сказал он в заключение.