https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957688302.html

На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ

На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ

Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

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приморские альпы

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре. По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.

https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html

франция

украина

приморские альпы

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, приморские альпы