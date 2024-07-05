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На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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15:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957688302.html
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ
Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
в мире
франция
украина
приморские альпы
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре. По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.
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франция
украина
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в мире, франция, украина, приморские альпы
В мире, Франция, Украина, Приморские Альпы
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ

Figaro: во Франции задержали трех членов украинской ОПГ "Залютинские"

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре.
По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
2 апреля, 11:21
 
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