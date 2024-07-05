https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957688302.html
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ
Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
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приморские альпы
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Три члена украинской ОПГ "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тысяч евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре. По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала конфликта на Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова на Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.
https://ria.ru/20240402/prisvoenie-1937291587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, приморские альпы
В мире, Франция, Украина, Приморские Альпы
На Лазурном берегу Франции задержали членов украинской ОПГ, пишут СМИ
Figaro: во Франции задержали трех членов украинской ОПГ "Залютинские"