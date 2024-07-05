Фицо появился на публике впервые после покушения в мае
Премьер Словакии Фицо появился на публике впервые после покушения в мае
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут словацкие СМИ.
Фицо выступает с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником. Торжественное мероприятие проходит в Девинском граде в Братиславе.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Опрос показал, как в Словакии относятся к партии Фицо
5 июня, 18:50