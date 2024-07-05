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Фицо появился на публике впервые после покушения в мае - РИА Новости, 05.07.2024
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22:31 05.07.2024 (обновлено: 22:41 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/fitso--1957790779.html
Фицо появился на публике впервые после покушения в мае
Фицо появился на публике впервые после покушения в мае - РИА Новости, 05.07.2024
Фицо появился на публике впервые после покушения в мае
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:31
2024-07-05T22:41
словакия
в мире
украина
роберт фицо
братислава
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БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут словацкие СМИ.Фицо выступает с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником. Торжественное мероприятие проходит в Девинском граде в Братиславе.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html
https://ria.ru/20240605/partiya-1950776925.html
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словакия, в мире, украина, роберт фицо, братислава, нато
Словакия, В мире, Украина, Роберт Фицо, Братислава, НАТО
Фицо появился на публике впервые после покушения в мае

Премьер Словакии Фицо появился на публике впервые после покушения в мае

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут словацкие СМИ.
Фицо выступает с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником. Торжественное мероприятие проходит в Девинском граде в Братиславе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Фицо не верит, что в него стрелял одинокий сумасшедший
5 июня, 18:56
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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