https://ria.ru/20240705/fitso--1957790779.html

Фицо появился на публике впервые после покушения в мае

Фицо появился на публике впервые после покушения в мае - РИА Новости, 05.07.2024

Фицо появился на публике впервые после покушения в мае

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:31

2024-07-05T22:31

2024-07-05T22:41

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БРАТИСЛАВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в середине мая было совершено покушение, впервые появился на публике, следует из трансляции, которую ведут словацкие СМИ.Фицо выступает с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником. Торжественное мероприятие проходит в Девинском граде в Братиславе.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950777862.html

https://ria.ru/20240605/partiya-1950776925.html

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словакия, в мире, украина, роберт фицо, братислава, нато