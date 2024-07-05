https://ria.ru/20240705/evkurov-1957774239.html

Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО

Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024

Евкуров: приказ министра обороны отменил сроки носки формы в зоне СВО

Приказ министра обороны РФ отменил сроки носки формы в зоне спецоперации, заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:37

2024-07-05T20:37

2024-07-05T20:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

юнус-бек евкуров

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Приказ министра обороны РФ отменил сроки носки формы в зоне спецоперации, заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Видео разговора с замминистра опубликовано в пятницу на Telegram-канале телеканала "Звезда". "Скажу, что приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет, на войне... Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу - ред.) это выдается, всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет", - сказал Евкуров. Замминистра отметил, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный нормативами срок носки обмундирования, но теперь в зоне специальной военной операции он отсутствует.

https://ria.ru/20240628/oruzhie-1956169098.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, юнус-бек евкуров